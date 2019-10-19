Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun temasları

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından, Şanlıurfa'da temaslarda bulunuldu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, komisyon bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi (STEM)" Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve komisyon üyeleri, saha çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün STEM ve Bilim Merkezi'nde projeleri inceleyen komisyon üyeleri, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

KEFEK Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun başta kız çocuklarını STEM ve bilim merkezlerine yönlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Gelecekte dünyada mevcut olan birçok mesleğin olmayacağını ifade eden Kalsın, "Bu kapsamda yeni meslekler hayatımıza girdi. Yapılan çalışmalarla geleceğin mühendislerini ve bilim adamlarını, geleceğin ürünlerini, geleceğin inşasını görüyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparak alt bir komisyon kurdular. Bu kapsamda komisyonumuz dün Gaziantep'te bugün de Şanlıurfa'da çeşitli bilim merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor." dedi.

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da başkanlığını yürüttüğü alt komisyonun şu ana kadar 11 toplantı gerçekleştirdiğini vurguladı.

Komisyonun bilim alanında çalışmalar yürüten öğretmen ve öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Bakbak, şunları kaydetti:

"İki günlük programlarımız kapsamında çeşitli STEM merkezleri, tasarım atölyeleri ve üniversiteleri ziyaret ettik. Gözlemlerimizde herkesin farklı bir yöneliş içerisinde olduğunu belirledik. Bazıları bilime bazılar matematiğe daha çok yaklaşmış ve çok güzel çalışmalar içeresinde olduklarını gördük. Şu andaki çalışmaların mevcut yaşamsal ihtiyaçlarımıza, taleplerimize alanda bir çözüm getirme yönünde olduğunu gördük. Örneğin bir tarım alanın sulanması ve nem oranın ölçülmesi, ürünün ekimi ve toplanması veya bir engellinin ihtiyacına karşılayacak yöndeki projeler. Alan çok geniş bu kapsamda bu çalışmalara bütün bakanlıkları ilgilendiriyor. Artık teknoloji kullanmak yerine teknolojiyi üreten ve ihraç eden bir ülke olmak istiyoruz."

Bakbak, Gaziantep ve bugün Şanlıurfa'da gerçekleştirilen temasların çok verimli geçtiğini de kaydetti.

AK Parti Şanlurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ise bölgedeki bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, güzel projelere imza atan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.