4 ay önce eşi için kayıp başvurusu yapmıştı! Meğer öldürüp uçuruma atmış

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSTE GÖZALTINA ALINDI

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleriyle suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir'e giderken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

"KISKANÇLIK NEDENİYLE KAVGA ETTİK"

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dediği öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ"

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diye cevap verdi. Polis ekipleri, Tayfur Kılıç'ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.