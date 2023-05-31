Dağ eteğinde kan donduran cinayet! 24 yaşındaki kadın, kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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Dağ eteğinde kan donduran cinayet! 24 yaşındaki kadın, kayınbiraderini öldürdü

Dağ eteğinde kan donduran cinayet! 24 yaşındaki kadın, kayınbiraderini öldürdü

31.05.2023 14:08

Karaman'da Hacı Baba Dağı eteklerinde 24 yaşındaki bir kadın, yanlarına gelerek eşi ve kendisini darp eden 29 yaşındaki kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından dağlık alana kaçarak saklanan cinayet zanlısı Emine Y., jandarma tarafından telefonla ikna edilerek gözaltına alındı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Hacı Baba Dağı eteklerinde Emine Y. (24), yanlarına gelerek eşi ve kendisini darp eden kayınbiraderi İbrahim Yağal'ı (29) vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İbrahim Yağal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından dağlık alana kaçarak saklanan cinayet zanlısı Emine Y., jandarma tarafından telefonla ikna edilerek suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Yaşanan cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
  • Şevki SÜNGER: ne oluyor bu kadınlara her gün cinayet işliyorlar . sonuçta adalet önünde 10 adım öndeler Cevap Yaz 22 43 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Necati adaletin olmadığını düşünüyorsan bunun hesabını isviçre medeni kanununu türkiyeye getirene soracaksın gülüm Cevap Yaz 58 37 Yayından Kaldır
  • TC Tabak: 6284 sayılı kanun ne zaman geldi bakabilirsin. Ama sonuç belli, inanmazsın. izlediğimiz videolardan belli. 0 0 Yayından Kaldır
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Kazımkarabekir, Jandarma, Karaman, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağ eteğinde kan donduran cinayet! 24 yaşındaki kadın, kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dağ eteğinde kan donduran cinayet! 24 yaşındaki kadın, kayınbiraderini öldürdü - Son Dakika
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