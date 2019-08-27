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Kadın esnaftan "kadına şiddet" açıklaması

1 saat önce

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Kadın Kolları Başkanı ve Emlakçılar Odası Başkan Vekili Gönül Vural, çocuğunun gözü önünde can veren Emine Bulut'un öldürülmesi olayını şiddetle kınadıklarını, benzeri cinayetlerin bir daha yaşanmaması adına yasal düzenlemeler...

Kadın esnaftan

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Kadın Kolları Başkanı ve Emlakçılar Odası Başkan Vekili Gönül Vural, çocuğunun gözü önünde can veren Emine Bulut'un öldürülmesi olayını şiddetle kınadıklarını, benzeri cinayetlerin bir daha yaşanmaması adına yasal düzenlemeler yapılmasını istediklerini belirtti.

Gönül Vural, İESOB binasında düzenlediği basın toplantısında, kadınlara, tüm toplumun ve kuruluşların sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Yaşamını yitiren Emine Bulut'un, kadına yönelik şiddet olaylarının simgesi haline dönüştüğünü anımsatan Vural, "Bu cinayeti ve benzer saldırıları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kadına şiddet, aciz erkeklere mahsustur. Kendi acizliklerini kadınlardan çıkarırlar onlara ne adam denir ne de insan..." ifadelerini kullandı.

Kadınları koruyacak yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu savunan Vural, şöyle konuştu:

"Kadınlar olarak, Emine Bulutları yaşatacak yeni bir düzenleme istiyoruz. İnsanlığın, 'Anne lütfen ölme' sözüyle can çekişmediği, 'Ben ölmek istemiyorum' sözüyle tartışılmadığı günlerde yaşamak istiyoruz. Türk insanı süratle kendi öz benliğine, kültür yapısına dönmeli. Başta siyasiler olmak üzere toplumu oluşturan her kuruluş, bireysel eğitime ve topluma sevgi aşılayacak icraatlara önem vermeli."

Emine Bulut, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:44 Kaynak: AA
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