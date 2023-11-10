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Kadın, evlilik dışı doğan bebeğini öldürüp gömdü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

Kadın, evlilik dışı doğan bebeğini öldürüp gömdü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Kadın, evlilik dışı doğan bebeğini öldürüp gömdü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
10.11.2023 12:27

Kayseri'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp evlerinin önündeki bir araziye gömen Nihal B., tutuksuz yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Nihal B., nişanlısından hamile kalmış ve tuvalette doğum yaparken bebeğin göbek bağını kesmişti. Bebeği gömdükten sonra köpeğini gezdiren bir kişi tarafından ceset bulunmuş ve polise haber verilmişti. Nihal B., tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti. Karar duruşmasında ise Nihal B.'ye 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

KAYSERİ'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğinin ölümüne neden olup, evlerinin önündeki bir araziye gömdüğü ileri sürülen Nihal B. (34), tutuksuz yargılandığı davada 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ailesiyle yaşayan Nihal B., nişanlısı T.B.'den hamile kaldı. 1 Şubat'ta sancılanan ve tuvalette doğum yapan Nihal B., makas ile dünyaya getirdiği erkek bebeğin göbek bağını kesti. Nihal B., 1 gün sonra ise evlerinin önünde bulunan boş araziye bebeğini gömdü. Köpeğini gezdiren kişinin bebeğin cesedini fark edip, polise haber vermesi sonrası soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede bebeğin annesinin Nihal B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli anne, tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Nihal B. hakkında 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Nihal B. katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Nihal B.'yi, 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 8 yıl 4 aya indirdi.

'HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM' DEMİŞTİ

Sanık Nihal B., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "T.B. ile 7 yıl önce tanıştım. Sonra 1 yıl önce de nişanlandık. Ardından da cinsel birlikteliğimiz oldu. Bebeğimin olduğunu 20 Ocak'ta öğrendim. Daha öncesinden bilmiyordum. Tuvalete otururken, bebeğin düştüğünü fark ettim. Babamın bıyık makası ile kordonunu kestim. Ertesi gün akşam hava kararmaya başlayınca da evin önündeki araziye gömdüm" demişti.

Kaynak: DHA

Kayseri, Suç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın, evlilik dışı doğan bebeğini öldürüp gömdü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın, evlilik dışı doğan bebeğini öldürüp gömdü, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı - Son Dakika
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