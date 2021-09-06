Kadın Festivali'nde finali Suzan Kardeş yaptı

İzmit Kadın Fesivali'nin son gününde sahne alan Suzan Kardeş şarkılarını kadınlar için söyledi.

Kadın girişimcileri desteklemek ve kadının gücünü göstermek amacıyla İzmit Belediyesi destekleriyle gerçekleşen İzmit Kadın Festivali'nin son gününde sahneye ünlü sanatçı Suzan Kardeş çıktı. "Bize yakışanı yapalım" diyerek İzmir Marşı ile açılışı yapan Suzan Kardeş, İzmitlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü şarkıcı seslendirdiği şarkılarını, İzmitlilerle birlikte söyledi. "Kadının gücünü göstereceğiz. Böyle anlamlı bir etkinliğe imza atan komplekssiz ve müthiş kadınlar var. İzmit, çok şanslısınız" ifadelerini kullanan Kardeş, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeşi ağırlamaktan dolayı çok memnun olduklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kendisine isminin yazılı olduğu Kocaelispor forması ve plaket takdim etti. Ayrıca kendileri adına fidan bağışında bulunduklarını söyleyen Hürriyet, "Biz kadınlarımız güçlü olsun istiyoruz. Kadın güçlenirse toplum da güçlenir. İzmit Kadın Festivali'nin amacı kadınların her alanda var olabileceğini gösterebilmek, kadın girişimcilerin artmasını sağlamak. Ben cesur, güçlü ve üretken kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar üretiyor, biz de onların ürettiklerinin ekonomik karşılığını bulmasını sağlıyoruz. Kadın festivalimizi geleneksel hale getireceğiz" dedi. - KOCAELİ