Kadın Festivali'ne Kızılay'dan destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Festivali'ne Kızılay'dan destek - Son Dakika

Kadın Festivali'ne Kızılay'dan destek

6 saat önce

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi de, Malatya Park AVM'nin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine destek verdi.

Kadın Festivali'ne Kızılay'dan destek, System.String[]

Türk Kızılayı Yeşilyurt Şubesi de, Malatya Park AVM'nin düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine destek verdi.


Kadın Festivali programı içerisinde yer alan Türk Kızılayı Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın konulu söyleşide Kızılay ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Malatya Park AVM'nin katkılarıyla düzenlenen kan bağışı organizasyonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca ailelerine eşlik eden çocuklara birer "Kızılay Takvimi" hediye edildi. Kadın Festivali kapsamında, 3 gün boyunca yer alan Yeşilyurt Kızılay Şubesi standında, vatandaşlara kan bağışının önemi hakkında bilgiler verildi. Broşürlerin de dağıtıldığı stantta vatandaşlara gönüllü ev hanımları tarafından hazırlanan kurabiyeler ikram edildi.


Dr. Dilek Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Malatya Park AVM Pazarlama Müdürü Arzu Şavluk'un organize ettiği bu güzel festivalde yer almaktan onur duydum. Kadın Festivali kapsamında düzenlenen, Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın konulu söyleşide Kızılay ile ilgili bilgilendirmede bulundum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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