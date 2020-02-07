Kadın FIFA Hakem Kampı tamamlandı - Son Dakika
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Kadın FIFA Hakem Kampı tamamlandı

6 saat önce

MHK Hakem Gelişim Programlarının bir parçası olan ve Kadın FIFA Hakemlerinin başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Gelişim Kampı tamamlandı.

Kadın FIFA Hakem Kampı tamamlandı, System.String[]

MHK Hakem Gelişim Programlarının bir parçası olan ve Kadın FIFA Hakemlerinin başarı seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen Gelişim Kampı tamamlandı.


TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 5-7 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen kampta kadın FIFA hakemlerin yaptıkları antrenmanların yanı sıra mücadeleler, disiplin uygulamaları, elle oynamalar ve VAR konusunda eğitimler aldı; beslenme ve antrenman teknikleri konusunda bilgilendirildi.


MHK Başkanı Zekeriya Alp ile MHK Üyesi M. Zihni Aksoy da kampa katılarak çalışmaları takip etti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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