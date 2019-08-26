Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
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ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:37 Kaynak: DHA
ADANA'nın Yumurtalık
ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri kimliklerini saptadığı şüphelileri gözaltına alırken, üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeline el koydu. Tarihi eser niteliği taşıyan heykel, Adana
Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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