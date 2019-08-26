Son Dakika Haberleri: Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
Son Dakika Güncel Haber

Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar

16 dakika önce

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.

Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar, System.String[]
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak isteyen 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesinde 2 kişinin ellerinde bulundurdukları ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kadın figürlü heykeli satmak amacıyla alıcı aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri kimliklerini saptadığı şüphelileri gözaltına alırken, üzüm salkımlı ve üzüm yaprağı bezemeli kadın yüzü heykeline el koydu. Tarihi eser niteliği taşıyan heykel, Adana Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Yumurtalık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İklim değişikliği verileri açıklandı: 2050 yılında Roma, Adana kadar sıcak olacak
4 milyon euroyu çuvalla böyle çaldı, böyle polise yakalandı Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık kamerada Güvenlik şefinin yardım ettiği 30 milyon TL'lik vurgun, güvenlik kamerasına yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:53:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın figürlü heykeli satmaya çalışırken yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]