Kadın fındık üreticileri aldıkları eğitimle çevrelerine örnek olacak

Fındık Araştırma Enstitüsünce (FAE) yürütülen "Fındık Okulu: Değişim İçin Eğitim, Fındık İçin Kadın" projesi kapsamında kadın üreticilere fındık tarımı ve sosyal konularda eğitimler veriliyor.

FAE ve Yavuz Gıda tarafından Ordu ve Giresun'da uygulanan projede, fındık yetiştiriciliğinde önemli rol alan kadınların, tarım kuruluşlarıyla iş birliği halinde bilinçli üretim yapan, tarımsal gelişmeleri takip eden, modern üretimin gerekliliklerini yerine getiren ve yaşadıkları ortamda güçlü, örnek çiftçi olmaları amaçlanıyor.

Enstitüdeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen ikinci eğitimde kadınlara toprak numunesi alma, kireç atma, gübreleme, budama faaliyetleri anlatıldı.

Projede örnek bahçe uygulamalarına Giresun'un Kemaliye ve Boztekke köylerinde, Ordu'da ise Gülyalı ilçesi Kestanelik köyünde devam edilecek.

FAE Müdürü Aysun Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların bilgiye ve yeniliklere çok açık olduğunu belirterek, "Projeye çok ilgililer. Teorik olarak anlatılan bilgileri bahçede uygulamada da çok istekli ve hevesliler. Kendilerinden çok memnunuz. Onların öğrendikleri yeni bilgileri gerek ailelerine gerek köylerine öğreterek kabul ettireceklerine ve köylerinde örnek çiftçi olacaklarına inancımız tam." dedi.