Kadın fırıncı odun ateşinde köy ekmeği üretiyor

Kadın fırıncı odun ateşinde köy ekmeği üretiyorBALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde kadın girişimci Emine Adıcan, her gün odun ateşinde 500 köy ekmeği üretiyor.Doğanpınar Mahallesi'nde ikamet eden Emine Adıcan eşine destek olmak için ekmek satarak başladığı ticari hayatında kısa zamanda günde 20 ekmekten 500 ekmek üreten fırın sahibi oldu. Elim bir kazada oğlu Onur'u kaybetmesi sonucunda hayata yeniden tutunmak ve eşine maddi destek sağlamak amacıyla evde köy ekmeği yapımına başladı. Eşinin yumurta ticareti ile uğraştığı ve işlerinin kötü gitmesi sonucu birlikte köy ekmeği yaparak satmaya başlayan Emine Adıcan, kısa sürede işini büyüttü. Günde 20 ekmek üreterek başlayan Adıcan, KOSGEB'den aldığı hibe sayesinde ahırını fırına çevirerek, ekmek yapımı için gerekli aletleri satın aldı.Adıcan, "İlk zamanlarda apartmanları dolaşarak kapı kapı ekmek satardım. Günden güne yaptığım ekmeklere talep arttı ve işimi nasıl büyütürüm diye ben de KOSGEB'e müracaat ederek, kredi desteği aldım. Kredi sayesinde evimin ahır olarak kullandığımız bir kısmını fırın haline getirdim. Gerekli aletleri aldım. Toprak fırın yaptırdım. İlçe Tarım Müdürlüğünden de gerekli denetimi yaptılar ve onay verdiler" dedi.Emine Adıcan, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden oğlu Onur'un adını verdiği ekmek fırınında şimdi günde 500 ekmek üreterek bunları Bandırma'nın çeşitli bakkal ve marketlere satıyor. Adıcan, İlk olarak eksi mayalı hamurumuzu hazırlıyoruz. Maya, un, tuz ve ılık su ile birlikte hamur karma makinesinde karıştırıyoruz. 2 saat boyunca hamurumuz dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra her biri 2 kilo 285 gramlık ölçülerde ekmek pineklerinde tekrar dinleye alacağız. Yaklaşık olarak 1 saatte orada dinlendikten sonra, zeytin dalı ve çalı çırpı ile ısıttığımız fırınımıza ekşi mayalı ekmeklerimizi atmış olacağız. 1 saatte fırında pişerek satışa hazır olacaktır. Her ekmek yaptığımda bolluk ve bereketli olması için yiyenlere afiyet şeker olsun diye dua ediyorum. Fırına her ekmeği verirken salavat çekerek koyarım".