Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri - Son Dakika

Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri

6 saat önce

Üç kadın bestecinin kurduğu İstanbul Flüt Topluluğu isimli oda müziği grubu, "Dünyayı Gezen Flütler ve Melodiler" konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Kadın flüt sanatçılarından dünya melodileri, System.String[]

Üç kadın bestecinin kurduğu İstanbul Flüt Topluluğu isimli oda müziği grubu, "Dünyayı Gezen Flütler ve Melodiler" konseriyle Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuarı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları Prof. Ayla Uludere, Prof. Ece Karşal ve Öğr. Gör. Şebnem Uşen tarafından kurulan grup, flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran enstrümanları ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Grup, baroktan, romantiklere ve türkülere uzanan muhteşem bir programla sanatseverleri flüt dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Uluslararası platformda flüt topluluğu için yazılmış olan ilk Türk eserlerin tanıtımını yapan grup, çağdaş Türk bestecilerine ait eserlerin yanı sıra klasik Batı müziği bestecilerinin eserlerini de icra etti. Müzisyenler, Pyotr İlyiç Çaykovski'in bestelediği "Fındıkkıran" balesinden bölümleri flütü ile yorumlayarak büyük beğeni topladı. Grup, Deniz Noyan'ın "Anadolu" isimli eserini, Orçun Orçunsel'in düzenlemelerini yaptığı halk ezgilerini, Asya'dan Yemen'e uzanan dünyanın müziğini müzikseverler ile buluşturdu. Flüt ile "Çökertme" türküsünü ve zeybek ezgilerini seslendiren grup kulakların pasını sildi. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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