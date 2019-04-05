Kadın Forklift Operatörü Erkeklere Taş Çıkarıyor
34 dakika önce
Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor 59'luk forklift operatörü Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyorMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği...
Kadın forklift operatörü erkeklere taş çıkarıyor
59'luk forklift operatörü Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyor
MANİSA - Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde özel bir işletmede forklift operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki Saniye Doğan, gösterdiği sürüş ustalığıyla erkeklere adeta taş çıkarıyor.
Turgutlu ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift operatörü olarak görev yapan Saniye Doğan, tonlarca yükün altında gösterdiği ustalıkla erkek meslektaşlarını aratmıyor. Fabrikada önceleri işçi olarak çalışan Doğan, daha sonra bir arkadaşının tavsiyesiyle forklift operatörlüğünü denedi. Forklift operatörlüğünde daha yetenekli olduğunu keşfeden Doğan, 4 yıldır aynı fabrikada forklift operatörü olarak çalışıyor. Her konuda cesaretli olduğunu söyleyen Doğan, "4 yıldır burada forklift kullanıyorum. İlk olarak işçiydim sonradan forklifte alıştım. Merakım vardı. Bir gün arkadaşlarımdan denemek için aldım. Onlar bana gösterdi. Cesaret ettim. Araba
da kullanıyordum. İsteyince her şey oluyormuş" dedi.
"Abla biz senin gibisini hiç görmedik' diyorlar"
Kendisini gören diğer işçilerin şaşkınlıkla karşıladığını söyleyen Doğan, "Eşim ilk başta inanmadı. Sonra buraya gelince gördü. Herkes şaşırıyor. 'Abla biz senin gibisini hiç görmedik' diyorlar. Deneye deneye oluyormuş. Seviyorum işimi. Çok memnunum. Bir kadın olarak bütün kadınlara da böyle bir şey kullanmasını tavsiye ederim" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:49 Kaynak: İHA
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