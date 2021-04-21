SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Son Dakika

SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

21.04.2021 23:42

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda D Grubu'nun ikinci karşılaşmaları da tamamlandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda D Grubu'nun ikinci karşılaşmaları da tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan günün üçüncü karşılaşmasında Karadeniz Ereğli Belediyespor'la Kayseri Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içinde geçen maçta Kayseri Gençlerbirliği'nde Nazlı Feride Aletirik karşılaşmanın tek golünü attı.

Maçın ardından açıklama yapan Kayseri Belediyespor Teknik Direktörü Sercan Erdoğan, ligde yeni olduklarını söyleyerek, 'Maç oldukça tempolu ve gergin bir maç oldu. İki taraf da çok istedi. Rakibimizi de tebrik ederim. Galip geldikleri için kızlarımızı da tebrik ederim. Geçen sene 2'nci ligden çıktık, bu sene ilk maçlarımızı oynamamıza rağmen 2 maçta 4 puan aldık. Kızlarımız elinden gelen mücadeleyi veriyor, aslanlar gibi oynuyor' dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor Teknik Direktörü Ömer Faruk Varlık ise oyuncularının ilk maçta galip gelmelerinin rehavetine kapıldığını belirterek, 'Maçta Kayseri takımı daha istekli ve arzuluydu. Biz de Kocaeli maçında istekli ve arzuluyduk. O günkü maçı kazandık, bugünkü maçı da kaybettik. Futbolcularımız çok genç, galibiyetin sevincini, mağlubiyetin de hüznünü yaşayarak öğrenmeleri gerekiyor. İlerleyen günlerde daha iyi olacağız' diye konuştu.

KONAK BELEDİYESPOR, KOCAELİ FUTBOL KULÜBÜ'NÜ 2-0 YENDİ

D Grubu'nda oynanan ikinci maçta Konak Belediyespor'la Kocaeli Futbol Kulübü karşılaştı. İlk yarısı berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında Konak Belediyespor, Seval Kıraç'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Konak Belediyespor'dan Cansu Gürel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, takım arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür etti.

Konak Belediyespor Teknik Direktörü Teknik Direktörü Ali Alanç, ligin düzenlenmesi konusunda çabalarından dolayı TFF yönetimine teşekkür etti. Ali Alanç, 'Yeni bir takımız, pasa dayalı kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. İlk yarıda skoru bulamamıştık fakat ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle sonuca ulaştık' dedi.

Kocaeli Teknik Direktörü özge Arslan da 'Bugünkü maçın ilk yarısı ortada geçti. Yakaladığımız 2 tane net pozisyonu değerlendiremedik. Onları değerlendirseydik maç daha farklı olabilirdi. Ama futbol bu. Değerlendiremeyince biraz da açıklar vermeye başladık. Uzaktan yediğimiz bir golle oyundan düştük' diye konuştu.

SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Manavgat, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Bir yarışmacı adadan diskalifiye edildi Survivor'da acil durum konseyi toplandı! Bir yarışmacı adadan diskalifiye edildi Çukur'da yaprak dökümü sürüyor! 'Emmi' Kadir Çermik, diziye veda edecek Çukur'da yaprak dökümü sürüyor! 'Emmi' Kadir Çermik, diziye veda edecek Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü başlayacak, 3 gün uygulanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, son görüşmeleri ittifak iddialarını alevlendiren Oğuzhan Asiltürk'le iftar yaptı Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı Ünlü sanatçı Hakan Altun, apar topar hastaneye kaldırıldı ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı Galatasaray'ın etkili taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin'den Fatih Terim'e istifa çağrısı         
23:57
Pakistan'da otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı Pakistan'da otel otoparkında patlama: 3 ölü, 13 yaralı         
23:44
Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi! Terim'den Avrupa Süper Ligi çıkışı: Zengin daha zengin olmak isterken, zengin olmayanı oyun dışına itelim, öyle mi!         
23:03
ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü ABD'de polis, arama emri üzerine gittiği evden kaçmaya çalışan siyahiyi öldürdü         
22:55
Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı Rıdvan Akbulut hayatını kaybetti Ünlü radyocu Nihat Sırdar'ın ekip arkadaşı Rıdvan Akbulut hayatını kaybetti         
22:43
Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız Fatih Terim alınan kötü sonuçlarla ilgili itirafta bulundu: Bu sezon biraz fazla kırılganız         
22:19
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız         
21:35
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti         
18:11
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 00:06:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Kadın Futbol Ligi'nde D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei