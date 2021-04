Kadın Futbol Ligi'nde ilk karşılaşmalar C Grubu maçlarıyla tamamlandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün başlayan Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda C grubu maçlarının da oynanmasıyla gruplardaki ilk maçlar tamamlandı.

Günün üçüncü maçında C grubu ekiplerinden Kireçburnu'yla Fomget Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu sahasında oynanan maçta karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fomget Gençlik ve Sporlu futbolcuların kazandığı penaltı vuruşunu Tuğba Karataş gole çevirdi: 0-1. Golün ardından rakip kaleye ataklarını arttıran Kireçburnu, Demet Kılınç'ın ayağından kazandığı golle skoru eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında sahada hakimiyet kuran Fomget Gençlik ve Spor takımı Tuğba Karataş, ikinci kez penaltıdan olmak üzere, Remziye Bakır (2), Benan Altıntaş ve Aybüke Aykul'la gol bulurken, rakip Kireçburnu da Elanur Laçin ve Derya İşbil'le fileleri havalandırdı. Karşılaşma 6-3 Fomget Gençlik ve Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.Maçın ardından açıklama yapan Fomget Gençlik ve Sporlu oyunculardan Damla Köse, "Çok büyük emeklerle buraya geldik. Skordan ve oyundan çok memnun kaldık. Bu daha yeni bir başlangıç, tüm takım arkadaşlarımı be hocalarımı tebrik ediyorum" dedi.Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Damla Köse, böyle bir skoru beklediklerini söyledi.Uzun zamandır bekledikleri lig için bütün arkadaşlarının çok heyecanlı olduğunu söyleyen Tuğba Karataş Çakı, "Hepimiz maça çok büyük heyecanla çıktık. Her iki takım da heyecanını sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bizim için güzel bir galibiyetle biten maç oldu. Mutluyuz, önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.Fomget Gençlik ve Spor teknik direktörü Hasan Vural, takım olarak uzun zaman sonra ilk maça çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 1 yıldır kızlarımız oynamıyordu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Maç hakkında ise iki takım da iyi başladı. Heyecanlıydı çocuklar. İlk golü biz bulduktan sonra pas oyununa dönünce etkili oynamaya başladık. Rakibimizde genç bir takım, onlarda oynamaya çalıştı, oyunu çirkinleştirmedi, gayet güzel bir oyun oldu" dedi.Kireçburnu teknik direktörü İlknur Aktaş ise karşılaşmada güzel bir mücadele olduğunu söyleyerek, "Her iki takımı da kutluyorum. Sonuçta iyi bir mücadele vardı. Bizim yaptığımız hatalarımız vardı fakat rakibimiz çok uzun zamandır kamp yapan ve hazırlanan bir takımdı. Biz ise buraya 5 antrenman yaparak gelebildik" diye konuştu. İlknur Aktaş, Turkcell'in sponsorluğunda kadınlar liginin başlamasının iyi olduğunu ve genç oyunculara büyük tecrübe olduğunu da vurguladı.Günün son karşılaşmasında ise ALG Spor ile Dudullu karşı karşıya geldi. Maçta baştan sona üstün oynayan ALG Spor, Ebru Topçu (2), Bassiar Toure, Ece Tekmen Medine Erkan ve Esther Ukpong Sunday'ın attığı gollerle sahadan 7-0 galip ayrıldı.Maçın ardından açıklama yapan ALG Sporlu oyunculardan Medine Erkan, "Takım olarak lige güzel bir başlangıç yaptık. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah bu şekilde galibiyet serimize devam edeceğiz" dedi.Emine Ecem Esen, uzun bir süre sonra ilk maçta güzel bir sonuç aldıklarını söyledi. Hem takım arkadaşlarını hem de rakibi tebrik eden Emine Ecem Esen, "Adım adım ilerleyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Aylardır hasret kaldığımız atmosferi bize yaşattığı için TFF ve Turkcell'e de teşekkür ediyorum" dedi.Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'ne çok güzel bir başlangıç yaptıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Ece Tekmen, "Biz skora değil ama oyunumuza bakıyoruz. Bizim için iyi oyun olsun, güzel olsun. Bizim amacımız da buydu, skor bizim amacımız değil. Hiçbir zamanda olmadı" diye konuştu.

ALG Spor teknik direktörü Aslı Canan Sabırlı, TFF ve Turkcell'in katkılarıyla kadın futbolunun değerinin artacağını belirterek, "Kadın futbolu yıllardır, hep aynı noktada bir döngü içerisinde dönüyordu. Ama inşallah bu turnuva sonrasında kadın futbolu hak ettiği yerde olacak" dedi. İlk maçta farklı galip gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Aslı Canan Sabırlı, "Bizim için önemli olan oyun kalitesi, seyircinin izlerken zevk alması, sahadaki oyuncularımızın tabiri caizse şiir gibi oynaması. Bunu sağladığımızı düşünüyorum" diye konuştu

