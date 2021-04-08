Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi - Son Dakika

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi

08.04.2021 14:23
Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi, System.String[]

Sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde 16 takım 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 torbaya ayrıldı. TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu.

Kadınlar Futbol Ligi bu sezon Antalya'da tek devreli eleminasyon sistemine göre oynanacak. 1. turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Kura çekiminde tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak organizasyonu gerçekleştireceklerini söyleyen Rüştü Reçber, "Pandemi şartları altında ligimizi düzenlemek adına ortaya koydukları kararlılık nedeniyle federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e ve yol arkadaşımız Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Elbette gönlümüzden geçen, pandemi koşullarının bir an önce ortadan kalkması ve tüm kadın liglerimizi de oynatabilmek ancak mevcut koşullar bize sadece Turkcell Kadın Futbol Ligimizi oynatabilme olanağı sağlıyor. En güvenli ortamda organizasyonu düzenlememize yönelik katkıları nedeniyle sağlık kurulu başkanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise şunları söyledi:

"Türk sporunun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu'yla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne adımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak 'Kadın futbolcular 1-Ön yargılar 0' mottosuyla 'Hayatın her alanında çift forvet' diyoruz. Her yerde ortak mücadeleyi destekliyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi futbolda da kadınlarımızı destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan bir diğer konu ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Bu vesileyle gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara ve oyuncalara şimdiden başarılar diliyoruz."

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu:

Beşiktaş

Fatih Vatan Spor

Amed Sportif Faaliyetler

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

B Grubu:

Ataşehir Belediyespor

Hakkarigücü Spor

Adana İdmanyurduspor

1207 Antalyaspor

C Grubu:

ALG Spor

Kireçburnu

Fomget Gençlik ve Spor

Dudullu

D Grubu:

Konak Belediyespor

Karadeniz Ereğli Belediyespor

Kocaeli Bayan

Kayseri Gençler Birliği

17 Nisan'da A ve B Grubu maçları 18 Nisan'da ise C ve D Grubu'nun maçları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Futbol, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Beyazıt Öztürk tarih bile verdi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Merkez Bankası PPK üyeliğine getirildi Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organını fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organını fotoğrafını çekti Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Bankacılık devi HSBC, çağrı merkezi çalışanları için evden çalışmayı kalıcı hale getiriyor Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, yıllar önce yaptığı usulsüzlüğünü itiraf etti

Son Dakika Haberleri
15:25 Esir kampındaymış gibi yaşayan lüks site sakinlerine bu kez basın cezası kesildi
15:18 Şarkıcı Coşkun Sabah, milyonluk yatırım yapıp tavuk çiftliği kurdu
15:14 Merkez Bankası toplam rezervleri son bir haftada 3,2 milyar dolar azaldı
15:06 Müge Anlı'nın programında "Cinsel organımın fotoğrafını çekip ailedekilere gösterdi" sözleri sonrası stüdyodakiler birbirine girdi
14:59 Hırsızlık yaparken yakayı ele veren iki kadın, önce soyundu sonra sokak ortasına tuvaletini yaptı
14:53 Tarihi bile belli oldu! Beyaz Show yeniden ekranlara dönüyor
14:47 Aşı krizini çözmeye çalışan İngiltere'den kritik adım! Sürü bağışıklığına giriyorlar
14:41 Merkez Bankası'nda yeni atama! Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu, Para Politikası Kurulu üyeliğine getirildi
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı zirvede yerli aşıyla ilgili konuştu: Tüm insanlığın istifadesine sunacağız
14:30 Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti
Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı Fatih Terim'e Bodrum'da başkanlık teklifi yapan camianın büyükleri, mayısta aday olması için bir teklif daha yaptı         
15:22
Soldado, yıllar sonra içini döktü: Soldado, yıllar sonra içini döktü: "F.Bahçe yüzünden futbolu bırakacaktım"         
14:51
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi         
14:34
Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar         
14:28
Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar Putin, ABD'yi gözüne kestirdi! Kıyamet silahının Kuzey Kutbu'ndaki testlerine başladılar         
14:16
Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu Ortalık savaş alanına döndü! Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu         
13:31
28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti         
13:20
Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı         
12:52
Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı         
12:26
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, 1 milyon liralık yatırımla Eskişehir'de tavuk çiftliği kurdu         
11:22
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan AB ziyaretindeki protokol tartışmasıyla ilgili açıklama: Uluslararası kurallar uygulandı         
11:03
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi         
08:44
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 15:30:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei