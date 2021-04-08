Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu fikstürü çekildi

Sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde 16 takım 2019-2020 sezonunda bulundukları sıralamaya göre 4 torbaya ayrıldı. TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu.

Kadınlar Futbol Ligi bu sezon Antalya'da tek devreli eleminasyon sistemine göre oynanacak. 1. turda takımlar 4'erli gruplarda karşılaşacaklar. Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Kura çekiminde tüm sağlık tedbirlerini en üst düzeyde alarak organizasyonu gerçekleştireceklerini söyleyen Rüştü Reçber, "Pandemi şartları altında ligimizi düzenlemek adına ortaya koydukları kararlılık nedeniyle federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e ve yol arkadaşımız Turkcell'e çok teşekkür ediyoruz. Elbette gönlümüzden geçen, pandemi koşullarının bir an önce ortadan kalkması ve tüm kadın liglerimizi de oynatabilmek ancak mevcut koşullar bize sadece Turkcell Kadın Futbol Ligimizi oynatabilme olanağı sağlıyor. En güvenli ortamda organizasyonu düzenlememize yönelik katkıları nedeniyle sağlık kurulu başkanlığımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise şunları söyledi:

"Türk sporunun en büyük destekçisi olarak kadın futbolunu çok önemsiyoruz. Bu anlamda, Türkiye Futbol Federasyonu'yla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye Kadın Futbol Ligi'ne adımızı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell olarak 'Kadın futbolcular 1-Ön yargılar 0' mottosuyla 'Hayatın her alanında çift forvet' diyoruz. Her yerde ortak mücadeleyi destekliyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi futbolda da kadınlarımızı destekleyerek bu sporun ülkemizde daha da yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yılı özel kılan bir diğer konu ise sezonun sağlık çalışanlarına adanması. Bu vesileyle gece gündüz demeden emek harcayan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 17 Nisan'da Antalya'da başlayacak Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek tüm takımlara ve oyuncalara şimdiden başarılar diliyoruz."

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu:

Beşiktaş

Fatih Vatan Spor

Amed Sportif Faaliyetler

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

B Grubu:

Ataşehir Belediyespor

Hakkarigücü Spor

Adana İdmanyurduspor

1207 Antalyaspor

C Grubu:

ALG Spor

Kireçburnu

Fomget Gençlik ve Spor

Dudullu

D Grubu:

Konak Belediyespor

Karadeniz Ereğli Belediyespor

Kocaeli Bayan

Kayseri Gençler Birliği

17 Nisan'da A ve B Grubu maçları 18 Nisan'da ise C ve D Grubu'nun maçları oynanacak.