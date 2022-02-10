Kadın Futbol Takımı sıkı antremanlarla maçlara hazırlanıyor - Son Dakika

Kadın Futbol Takımı sıkı antremanlarla maçlara hazırlanıyor

Kadın Futbol Takımı sıkı antremanlarla maçlara hazırlanıyor
Son Güncelleme: 10.02.2022 14:04

Aralık ayında tescil sürecini tamalayarak Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün bünyesinde kurulan kadın futbol takımı sıkı antrenmanlarla maçlara hazırlanmaya devam ediyor.

Antrenmanlarına hız kesmeden devam eden U-15 ve U-17 Kadın Futbol Takımı, turnuva ve şampiyonalarda maçlara çıkmak için sıkı antrenman programlarıyla, soğuk havalara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. Esra Yarım, Beyza Mercan, Berivan Kocaoğlu, Rabia Tiyaki, Görkem Yüksel, Nisa Köstebekçi, Şeyma Akkaş, Sudenaz Doğan, Kader Polat, Beril Özçelik, MucizenurTunçel, İrem Talas, Feride Adalıoğlu, Büşra Akduman, Zeynep Azel Uslu, Hayal Göçer, Melisa Demibaş, Bahar Asker, Berfin Kolbüken, Esma Nur Çelik, Elvannur Yarım, Derin Şimşek, Ayşe Nur Çağlar ve Elif Arıcı'nın yer aldığı Eskişehir Büyükşehir Kadın Futbol Takımı, milli takım seçme kampına da davet edildi.U-15 Kız Milli Takım Kampı'nın birinci etabına katılan Büşra Akduman ve Bahar Asker, Eskişehir'i ve ülkemizi milli takımda temsil etmek için sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Kadın futbol takımının oldukça iyi sporculardan oluştuğunubelirten Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri, "15 yaşındaki iki sporcumuzun milli takım seçme kampına çağırılması bizler için büyük gurur kaynağı oldu. Kadınların her alanda eşit yer bulabilmesi bizim için çok önemli. Kulübümüzde de bunu sağlamak için çalışıyoruz. Sporcularımız antrenmanlarda oldukça başarılı. İnanıyoruz ki daha da büyük gururlar yaşatacaklar" dediler.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Kadın Futbol Takımı sıkı antremanlarla maçlara hazırlanıyor - Son Dakika


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