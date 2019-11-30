Son Dakika Haberleri: Kadın futbol takımına sponsor desteği
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Kadın futbol takımına sponsor desteği

6 saat önce

Akşam Simit Fırınları sahibi Hüseyin Aslansoy sezon boyunca Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol takımına bütün şubelerinde tüm hizmetlerinden faydalanması için sponsor olduğunu açıkladı.

Kadın futbol takımına sponsor desteği, System.String[]

Akşam Simit Fırınları sahibi Hüseyin Aslansoy sezon boyunca Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol takımına bütün şubelerinde tüm hizmetlerinden faydalanması için sponsor olduğunu açıkladı.


Gaziantep'te 2 şubesi bulunan Akşam Simit Fırınları sahibi Hüseyin Aslansoy yaptığı açıklamada, "Şehirimizde bulunan Alg Spor kadın futbol takımını uzun zamandır takip ediyorum. Çok başarılı işlere imza attılar. 1. kadın liginde oynayan takımımız geçen kıl payı şampiyonluğu kaçırdı. Tabi bizleri çok üzdü ancak bu sezon çok umutluyuz. Son günlerde aldığı başarılar beni çok etkiledi kadın futboluna ve şehrimizin takımına sahip çıkmamız gerektiğini düşünerek hemen yönetim ile irtibata geçtim. Kulüp Başkanı Ali Gözcünün üzerinde oldukça fazla bir yük bir sorumluluk olduğunu gördüm. Bende sezon boyunca bütün şubelerim ile bu başarılı takıma destek olma kararı aldım. 2019/2020 sezon boyunca bütün takımın hizmetlerimizden yararlanacak. Bizler var olduğumuz sürece her zaman Gaziantep Alg Spor Takımının yanında olacağız. Ama tek bir ricamız var onlardan bu sezon şampiyon olmak dedik ve her zaman desteğimizi sürdüreceğimizi de ilettik" dedi.


Ligde namağlup ünvan ile liderliğini sürdüren ALG Spor'un Teknik direktörü Aslan Canan Sabırlı, işadamı Hüseyin Aslansoy adına yapılan formayı teslim ederek, destek için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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