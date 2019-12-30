Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı - Son Dakika Spor

Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı

6 saat önce

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup'ta 7. maçını da kazandı.

Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı, System.String[]

Denizli'nin tek kadın futbol takımı olan Horozkentspor, 3. Lig 3. Grup'ta 7. maçını da kazandı. Karşıyaka BESEM'i konuk eden Horozkent, müsabakadan 8-0 galip geldi.


Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Horozkent Kadın Futbol Kulübü, 7. haftada İzmir ekibi olan Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi'ni (BESEM) Şirinköy Stadı'nda konuk etti. Horozkentspor, 6. dakikada Rabiya İsgi'nin kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan bulduğu pozisyonda attığı golle 1-0 öne geçti. 15. dakikada Elif Duru'nun gol ile fark 2'ye yükseldi. 22. dakikada kaptan Huriye Selçik, farkı 3'e yükseltirken, 24. dakikada Rabiya İsgi, bir kez daha sahneye çıktı ve rakibine çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu. 31. dakikada ise Elif Duru, kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti ve ilk yarı 5-0 sona erdi.


İkinci yarıda da baskılı oyununa devam eden Horozkentli oyuncular, 57'de Sude Karabuğa, 80'de Seda ve 90. dakikada da Özge Tosun'un attığı gollerle rakibini 8-0 yenmeyi başardı. 7'de 7 yapan Denizli ekibi, grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.


Yeşil-siyahlı ekip, 8. haftada 5 Ocak Pazar günü Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. - DENİZLİ

Karşıyaka, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Devlet desteğiyle kurduğu mantar tesisiyle kendi işinin patronu oldu
Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı 70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor Kıbrıs'ta toplu tecavüze uğradığını iddia eden İngiliz kadın 'yalan beyan'dan suçlu bulundu

Son Dakika Haberleri
22:02 IFAB Genel Sekreteri Brud'dan VAR'la verilen ofsaytlara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Spor
21:56 Gent'in golcü oyuncusu Yaremchuk: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi - Son Dakika Spor
21:39 Ricardo Rodriguez idmana çıkmadı! Fenerbahçe... - Son Dakika Spor
21:14 Yeni Malatyaspor'dan transfer açıklaması - Son Dakika Spor
21:06 Efsane futbolcu John Terry'nin babası kız arkadaşını darp etmek ve gasp etmek suçundan tutuklandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:10:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın futbolcular 7. maçını da galibiyetle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]