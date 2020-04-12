Kadın futbolcular isyan etti: Açız

Spor Arena/ Efkan BUCAK - Cross State Eyaleti Yönetimi'ne ait olan kulübün futbolcuları, eyaletin sahip olduğu erkek takımlarına ödeme yaptığını ancak kendilerinin en son Noel döneminde Nisan-Haziran 2019 döneminin ücretinin yatırıldığını belirttiler. Takımda bir futbolcunun açlık nedeniyle hastanelik olduğunu savunan futbolcular "Kimimiz başka işlerde çalışıyor kimimiz anne babasına el açıyor" dediler.



Futbolcuların maaşının aylık 165 dolar (Yaklaşık 1100 TL) olduğu belirtildi.



Eyalet Spor Komisyonu Başkanı Offa Aya, erkek takımlarına bağışlar sayesinde ödeme yapabildiklerini, kadın takımına da ödeme yapmak için de çevrelerine adeta yalvardıklarını belirterek "Kızlarımıza nasıl ayrımcılık yaparız? Elbette onların da maaşlarını ödeyeceğiz. Kendilerinden biraz sabır bekliyoruz" dedi.



Kulüp Başkanı Sam Kombor da borçlarının 10 değil 8 ay olduğunu ve en kısa zamanda ödeme yapacaklarını belirtti.