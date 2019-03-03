Son Dakika Haberleri: Kadın Futbolcular Vefat Eden Kadın Hakemi Unutmadı

Kadın Futbolcular Vefat Eden Kadın Hakemi Unutmadı

1 saat önce

Manisa'da, kadın futbolcular, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay'ı (22), ailesinin de izlediği maçta pankart açarak andı.

Kadın Futbolcular Vefat Eden Kadın Hakemi Unutmadı, System.String[]
Manisa'da, kadın futbolcular, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Özge Kanbay'ı (22), ailesinin de izlediği maçta pankart açarak andı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TFF Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup'ta mücadele eden Turgutlu Belediyespor ile Manisa Esnaf Gençlik ve Spor takımları 10. hafta müsabakasında Irlamaz Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.


Her iki takım oyuncuları da sahaya, geçtiğimiz hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın futbol hakemi Kanbay için "Özge Kanbay Seni Unutmayacağız Kalbimizdesin" ve "Seni Yazdık Yüreğimize" pankartıyla çıktı.


Müsabaka öncesi futbolcular, sahaya gelen Kanbay'ın annesine çiçek vererek sarıldı.

Özge Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay, kadın futbolculara sarılarak ağlarken, kızını unutmadıklarını için teşekkür etti.


Müsabakayı, Özge Kanbay'ın ablası Gamze Kanbay Özkan ile AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Dilek, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan ve taraftarlar izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Manisa, Futbol, Güncel
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