Son Dakika Haberleri: Kadın futbolculara Başkan Atay'dan destek
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Kadın futbolculara Başkan Atay'dan destek

6 saat önce

Eğitim, sanat ve spor alanlarında verdiği hizmet ve desteklerle yedi ayı geride bırakan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile kadın futbolculara tribünden destek verdi.

Kadın futbolculara Başkan Atay'dan destek, System.String[]

Eğitim, sanat ve spor alanlarında verdiği hizmet ve desteklerle yedi ayı geride bırakan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile kadın futbolculara tribünden destek verdi.


Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde Aydın adına sahada ter döken 7 Eylül Gençlik Spor, Gaziantep takımı olan Gazikent Spor Kulübü ile Adnan Menderes Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın başlamasından önce her iki takımın sporcuları ile sahada bir araya gelen Başkan Atay, sporculara maçtan ve sezondan beklentileri üzerine sohbet etti.


Hakemin başlama düdüğü ile ilk dakikalardan kıyasıya mücadeleye giren iki takımı, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte tribünden destekledi.


Gerçekleşen müsabakada 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü ilk yarıda attığı üç golle takımını öne geçirmeyi başardı. İkinci yarının başlaması ile Gazikent Spor Kulubü takımına ilk golünü kazandırdı. Kıyasıya geçen karşılaşmayı kazanan 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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