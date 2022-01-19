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Kadın futbolculara son destek yayıncılık sektöründen geldi - Son Dakika

Kadın futbolculara son destek yayıncılık sektöründen geldi

19.01.2022 13:16
Kadın futbolculara son destek yayıncılık sektöründen geldi

2021-22 sezonunda Kadınlar Süper Ligi'nde yarışan Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na yayıncılık sektöründen destek geldi.

2021-22 sezonunda Kadınlar Süper Ligi'nde yarışan Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na yayıncılık sektöründen destek geldi. Kültür ve eğitim yayıncılarından Tudem Yayın Grubu'nun Genel Müdürü Sinan Çam konuya dair açıklama yaparak "Futboldaki erkek egemen algının değişmesi için biz de mücadele edeceğiz" dedi.

Spor dünyasının cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, dünya çapında şu anda 29 milyon olan kadın futbolcu sayısının 2026'ya kadar 60 milyonu aşacağını öngörüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi için sponsorluk destekleri büyük önem taşıyor. Türkiye'de kadın futboluna bir destek de yayıncılık sektöründen geldi. 2021-22 sezonunda Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın sırt sponsorluğunu üstlendiklerini söyleyen Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam, "Kültür ve eğitim yayıncılığındaki 38 yıllık tecrübemizi çocuk, genç, yetişkin her yaştan okura seslenen nitelikli yayınlarımız ve her biri kendi alanında değer taşıyan markalarımızla geleceğe taşıyoruz. Fakat kendimizi sadece bu alanlarda sınırlandırmıyoruz. Ülkemizin çağdaş bir seviyeye ulaşmasında kritik bir rol üstlenen spor dallarına da destek vererek, farklı sektörlerin bu alanlarda da çalışmalar yürütebileceğine dair farkındalık yaratmak ve onlara ilham olmak istiyoruz. Altay Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın sırt sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

KURUMLARIN VERDİĞİ DESTEĞİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Altay Kadın Futbol Takımı'nın spora verdikleri destekte ilk adım olmadığını belirten Sinan Çam, "Sporun toplum nezdinde birlik ve bütünlük sağladığının bilincinde olarak, bu alandaki çalışmalarımıza aslında daha önce başladık. 2017-2020 yılları arasında Mavi Karga Spor Kulübü'ne sponsor olarak triatlon, duatlon ve aquatlon branşlarında yeni yeteneklerin keşfedilmesine vesile olduk. Hem profesyonel hem de keşfedilmeyi bekleyen yerel takımlara kendi şehir ya da bölgelerinden kurumların verdiği desteğin çok önemli olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDAKİ ERKEK EGEMENLİĞİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Sinan Çam konuya ilişkin açıklamasının devamında, "1954'te ülkemizdeki ilk kadın futbol müsabakası da İzmir'de düzenlenmiş. Şehrimizin parlayan yıldızı Altay'a ve sahaların havasını değiştiren kadın futbolcularımıza sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Futboldaki erkek egemenliğinin değiştirilebileceğini düşünüyoruz. Daha da önemlisi sağlıklı nesillerin yetişmesinde spor, bilim ve sanatın kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda spora ve sporculara desteğimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.


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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Türkiye, Futbol, Altay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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