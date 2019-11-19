Kadın futbolculardan Başkan Gürkan'a ziyaret

Malatya Bayanlar Spor takımı futbolcuları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadınlar 3. Lig takımlarından Malatya Bayanlar Spor'un futbolcuları ile yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kenti, Kadınlar Futbol Ligi'nde temsil eden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gürkan, "Bayanlarımızın sosyal, kültürel ve iş hayatında aktif olarak bulunmaları bizleri mutlu etmektedir. Bayanlarımıza imkan ve fırsat verildiği zaman, erkekler kadar başarılı olacaklarının en belirgin örneğini burada görmekteyiz. Bayan futbol takımımız kendi imkanlarıyla gayretleriyle 3. Lig'de mücadelelerine devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak kadın futbol takımımızın yanında olacağız. " ifadelerini kullandı.

Gürkan, Malatya Bayanlar Spor'a ligde başarılar diledi.

Malatya Bayanlar Spor Futbol Takımının Başkanı Doğan Çelebi ise takımlarının Malatya'yı kadınlar liginde 9 yıldır temsil ettiğini hatırlatarak, "Takımımız 3. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. 9 yıllık süre içerisinde çok sayıda sporcumuz, spor akademisini kazanarak üniversiteli oldu." şeklinde konuştu.