Kadın futbolculardan Başkan Uysal'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın futbolculardan Başkan Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Kadın futbolculardan Başkan Uysal'a ziyaret

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Demirspor kadın futbol takımı oyuncu ve antrenörü Özge İnpınar'ı makamında kabul etti.

Kadın futbolculardan Başkan Uysal'a ziyaret, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Demir spor kadın futbol takımı oyuncu ve antrenörü Özge İnpınar'ı makamında kabul etti. Başkan Uysal, amatör sporlara yatırım yapmaya ve bu branşlarda mücadele eden kulüpleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.


Kadınlar Özge Kanbay 3'üncü liginde mücadele eden Antalya Demirspor futbolcuları ve antrenörleri Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette antrenör İnpınar, destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür plaketi sundu, takımın 07 numaralı formasını hediye etti.


Ziyaret dolayısıyla son derece memnun olduğunu aktaran Başkan Uysal, gerek takım sporlarında gerekse bireysel sporlarda ulusal ve uluslararası arenada şampiyonluklar, dereceler hedefleyen Türkiye'nin yolunun amatör sporlardan geçtiğini söyledi. Ancak bu hedefleri ortaya koyan kulüplerin amatör kulüplerde spor yapan binlerce sporcuyu görmezden geldiğini belirten Başkan Uysal, "Özellikle amatör olarak nitelendirilen sporlarda yabancı sporcu transferi tam bir çılgınlık. Milli takımlarımıza sporcu bulamıyoruz. Milli takımlarımıza sporcu yetiştirmiyoruz. Çünkü amatör sporları desteklemiyoruz" dedi.


Muratpaşa'da ise amatör spor kulüplerini desteklerken mahallere yayılan bir tesis yapılanması içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, "Bu bir piramit modeli. Mahallerimizde spor salonlarımız, tesislerimiz var. 8 tane tamamladık, 5 spor salonu daha yapacağız. ve bunlar Kızılarık Mahallesi'nde 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bir spor kompleksinde birleşecek. Ay yıldızlı formayla başarıdan barışa koşacak, ülkemizi gururlandıracak sporcular burada yeşiteşecek" diye konuştu. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
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