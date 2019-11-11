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Kadın futbolu: Hazırlık maçı

6 saat önce

Stat: Menemen İlçeHakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef AktanTürkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.

Kadın futbolu: Hazırlık maçı, System.String[]

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Sedef Aktan

Türkiye: Selda Akgöz (Dk. 86 Bedriye Cam), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu, İpek Kaya, Didem Karagenç (Dk. 46 Büşra Barut), Sevgi Çınar (Dk. 77 Birgül Sadıkoğlu), Medine Erkan, Fatma Kara (Dk. 46 Arzu Karabulut), Selen Altunkulak, Dilan Ağgül (Dk. 77 Gizem Gönültaş), Kader Hançer (Dk. 86 Başak Gündoğu)

Ukrayna: Samson, Pantsulaia, Kravets, Shmatko (Dk. 77 Kovtun), Basanska (Dk. 74 Korsun), Ovdiychuk (Dk. 46 Kunina), Kalinina, Petryk (Dk. 77 Kytayeva), Khimych, Kozlova (Dk. 46 Shevchuk), Apanashchenko (Dk. 74 Tarakanova)

Goller: Dk. 9 Khimych, Dk. 14 Apanashchenko, Dk. 35 Basanska, Dk. 71 Kravets (Ukrayna)

Sarı kartlar: Dk. 82 Kovtun, Dk. 90+3 Pantsulaia (Ukrayna)

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ukrayna'ya 4-0 mağlup oldu.

Berna Yeniçeri, Menemen, Cam, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:00 Kaynak: AA
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