Kadın futbolu tehlikede

Spor Arena/Efkan BUCAK - Nijerya'da geçtiğimiz günlerde ülkenin en başarılı kadın futbol kulübü Pelican Stars'ın futbolcuları yaklaşık 1100 TL olan maaşlarını ayladır alamadıkları için eylem yapmış, "Açız" diye pankart açmışlardı. Kadın futbolundaki olumsuz tablo sadece Nijerya'da yok... Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (FIFPRO) son yayımladığı raporda, salgın nedeniyle futbola ara verilmesinin kadın futbolcular üzerindeki olumsuz etkisinin daha fazla olduğunu ve kadın futbolunun var olma mücadelesi verdiği dile getirildi.

EN ÇOK KAZANAN 400 BiN ALIYOR

Rapora göre; kadın futbolcuların sadece yüzde 18'i profesyonel sözleşmeye sahipken, bunların yüzde 60'ının aldığı ücret aylık 600 doları geçmiyor. En çok kazanan kadın futbolcu ise yıllık 400 bin Euro ile Ada Hegerberg. Ayrıca birçok ülkede kadınlar kulüplerden değil, milli olduklarında federasyonlardan para kazanıyor. Raporda, geçim sıkıntısı çeken birçok kadın futbolcunun başka işlerde çalışmaya başladığı ifade edildi.