'Kadın futbolu yeniden yapılanmalı'

Efkan BUCAK/ Spor Arena | Pandemi sürecinde tüm kadın liglerindeki kulüpler ile toplantılar yaparak ortak noktaları ve farklı görüşleri TFF'ye ilettiklerini de sözlerine ekleyen Göktürk, Amatörlig.net sitesinde gerçekleştirilen ve yayına yönetim kurulu üyeleri ile birlikte katıldığı canlı yayında TFF'nin ligler hakkındaki hiçbir açıklamasında kadın liglerinden bahsetmemesinin kadın futbolu ile ilgili herkesi derin bir hayal kırıklığına uğrattığını açıkladı.



Göktürk, UEFA'nın kadın futbolu için beş yıllık bir strateji çizdiğini, kadınları futbolun her alanında eşit bir konuma taşıyabilmek için detaylı planlar uyguladığını ifade etti. Ülkemizde de, kadın ve kız çocuklarının futbola erişimini sağlayan yüz elliye yakın spor kulübünün artık TFF'den somut adımlar beklediğini belirterek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de hep vurguladığı 'kadın futboluna verilen önemi' artık sahalarda da görmek istediklerini söyledi.



"Sadece bu yıl dahi, kadın futbolu Kars, Bitlis, Kütahya, Uşak, Bartın, Çanakkale ve Ardahan'daki yeni kulüplerle daha da genişledi. Bu boyuta gelmiş bir ligin operasyonu plaj ve futsal şampiyonaları gibi yönetilemez. Bu zaten kadın futbol liglerinin son yıllardaki halinden de belli" diye devam eden Erdem Göktürk, "Spora erişim temel bir haktır. Türkiye Futbol Federasyonu, her ilde kadın ve kızların futbol oynama talebine karşılık vermek zorundadır. Hem tabanda futbola erişim ihtiyacının, hem de en yukarıda şampiyonu Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden birinci ligin bulunduğu kadın futbol piramidi ancak yeniden yapılanma ile etkin olarak yönetilebilir" diyerek sözlerini tamamladı.



