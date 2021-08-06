2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.
Yokohama Stadı'nda oynanan final maçında, Kanada ile İsveç karşı karşıya geldi.
Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan Kanada, podyumun zirvesine çıktı.
Kadın futbolunun ilk kez Atlanta 1996'da programa girdiği olimpiyatlarda Kanada, tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, ilk kez kazanan takımı penaltı atışları belirledi.
İsveç, Rio 2016'nın ardından Tokyo'dan da gümüş madalyayla ayrıldı.
Tarihinde 4 olimpiyat altını bulunan ABD ise Avustralya'yı 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kadın futbolunda altın madalyanın sahibini ilk kez penaltı atışları belirledi - Son Dakika Spor