Kadın futbolunda final heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonu, Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor arasında yarın oynanacak final maçıyla belli olacak.

Antalya'da Emirhan Otel Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor, Spor Smart 2, 360 TV ve Sports TV'den canlı yayımlanacak.

Yarın ayrıca Fomget Gençlik ve Spor ile ALG Spor arasında üçüncülük müsabakası yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak mücadele Spor Smart 2 ve Sports TV'den canlı olarak ekrana gelecek.

Tek maç olarak yapılacak müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları kazanan takımı belirleyecek.