Kadın futbolunu güçlendirecek proje

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Ruffles, futbola destek olmaya devam ediyor. Kadın futbolunu daha da yaygınlaştırmak, kadınların ve genç kızların futbol aracılığıyla güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı.

20 Eylül tarihine kadar Migros mağazalarından alınacak her Ruffles paketiyle kadın futbolu odaklı sosyal girişim Kızlar Sahada'ya destekte bulunulacak.

Bini aşkın kadına ve gence online futbol eğitimleri verilecek. Üç aşamada gerçekleşecek olan etkinliklerde, çok sayıda yaratıcı atölye yer alacak ve katılımcılara futbol teknikleri,oyun tabanlı eğitimlerle öğretilecek. Futbol ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bilgileri oyunlarla tazelenecek…Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek buluşmaların her biri; "Fark Et!", "Harekete Geç!" ve "İlham Ver!" adımlarını içerecek. Milli futbolcu Ece Türkoğlu tarafından futbolun tekniğine dair bilgiler verilecek.

"İlham Ver!" adımında ise katılımcılar Ece Türkoğlu tarafından öğretilenleri video çekerek o haftanın etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşacaklar. FIFA Eski Danışmanı Ebru Köksal, Türkiye'nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Lale Orta ve spor gazetecisi Banu Yelkovan buluşmaların ilham veren konuşmacıları olacak.

Türk marka yüzü olan ünlü futbolcu Cengiz Ünder ise kadın futbolunu ve genç kızları güçlendiren böyle bir projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, "Kadınların futbolda da güçlenmesi benim için oldukça önemli. İyi ve adil bir futbolun yaratılmasında bu tip iş birlikleri çok fazla önem arz ediyor" dedi.