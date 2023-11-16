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Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland'a seslendi: Maçlara gelin - Son Dakika

Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland'a seslendi: Maçlara gelin

Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland\'a seslendi: Maçlara gelin
16.11.2023 08:30

Kadın futbolunun yıldızlarından Ana Markovic, Mbappe ve Haaland'dan kendi kulüplerine bağlı kadın takımlarının maçlarını izlemesini talep etti. Markovic böylece kadın futbolunun daha fazla büyüyebileceğini söyledi.

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren kadın futbolunun yıldızı Ana Markovic, erkek futbolculardan kadın meslektaşlarını takip etmesini istedi.

"KADIN FUTBOLUNA YARDIMCI OLABİLİRLER"

24 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Ana Markovic'in açıklamaları şöyle:

"HER KONUDA GELİŞİYORUZ"

Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.

"GERÇEKTEN DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek. Sanırım insanlar çabalarımızı, bunun için çok çalıştığımızı anlıyor çünkü gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu büyümenin bir nedeni de tüm kadınların da futbolumuza katkı sağlamasıdır.

"HERKESİN BİZE İNANMASI GEREKİYOR"

Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor.

Kadın futbolunun yıldızı Markovic'in Mbappe ve Haaland'dan bir isteği var
Kadın futbolunun yıldızı Markovic'in Mbappe ve Haaland'dan bir isteği var
Kadın futbolunun yıldızı Markovic'in Mbappe ve Haaland'dan bir isteği var

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Son Dakika Toplum Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland'a seslendi: Maçlara gelin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland'a seslendi: Maçlara gelin - Son Dakika
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