Kadın futbolunun yıldızı, Mbappe ve Haaland\'a seslendi: Maçlara gelin

Dönem dönem yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren kadın futbolunun yıldızı Ana Markovic, erkek futbolculardan kadın meslektaşlarını takip etmesini istedi.
24 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum." dedi.
Ana Markovic'in açıklamaları şöyle:
Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.
Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek. Sanırım insanlar çabalarımızı, bunun için çok çalıştığımızı anlıyor çünkü gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu büyümenin bir nedeni de tüm kadınların da futbolumuza katkı sağlamasıdır.
Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor.
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