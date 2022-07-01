Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti

01.07.2022 12:26
Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Yöneticisi ve Gazeteci Besime Yardım, sosyal medyadan kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa ettiği bir video çekti.

Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Yöneticisi ve Gazeteci Besime Yardım, sosyal medyadan kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa ettiği bir video çekti. Facebook kullanıcısı erkekler tarafından kendisine yollanan cinsel içerikli taciz mesajlarını tek tek açıklayan Yardım, sosyal medya kullanan kadınlara taciz mesajlarını açıklama çağrısı yaptı.

TCK'nın 105. Maddesine vurgu yaptı

Türk Ceza Kanunun 105. Maddesinde yer alan taciz suçlarına dikkat çeken Besime Yardım, "Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya herhangi bir davranış TCK'ya göre suçtur. Ancak bunlar şikayete bağlı suçlar kapsamındadır. Sadece ben değil sosyal medya kullanan her kadın her gün, her an bu suçun kurbanı oluyor" dedi.

Kendisine gelen sayfalarca taciz mesajını gösteren Yardım, "Burada yüzlerce mesaj var. Bu erkeklerin hangi birini şikayet edeceğiz, hangisi birine dosya açtıralım. Ben gazeteciyim. İletişim işi yapıyorum. Sosyal medyayı kullanmak zorundayım. Gazeteci olmasam bile sosyal medya kullanmak tıpkı erkekler gibi kadınların da hakkı. Biz istediğimiz şeyleri yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlar taciz etmekten, suç işlemekten vazgeçecek" dedi.

"Kadını toplumda görünür kılmak zorundayız"

Taciz mesajlarını açıklarken tacizcilerin çoğunlukla 50 yaş üzeri erkeklerden oluştuğunu söyleyen Besime Yardım, kendi kanalında yayınladığı videoda, "Hiçbir kadın sabah uyandığında cinsel organ fotoğraflarıyla, videolarıyla karşılaşmak istemez. Bu insanlar hiç tanımadıkları kadınları görüntülü arama cesaretini nereden buluyor. Buna bir çözüm bulunmalı. Bunun çözümlerinden biri kadını toplumda daha görünür hale getirmek. Ben kendi adıma Adana 01 KFK ile kız çocuklarını erkek egemen bir spor dalı olan futbolda başarılı bir hale getirmek için çabalıyorum. Aynı zamanda bana yapılan hiçbir taciz karşısında susmuyorum. Kadın arkadaşlarıma açık çağrımdır. Siz de susmayın. Bu tacizcileri teşhir ederek suçu ifşa edin. Taciz bir suçtur" ifadelerini kullandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Sevgilileriyle kaçan iki kızdan biri döndü, diğeri kayıp Sevgilileriyle kaçan iki kızdan biri döndü, diğeri kayıp Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı Buharkent'e 6 yeni spor tesisi yapıldı
Kaynak: İHA

Futbol, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın gazeteci kendisine gelen taciz mesajlarını ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement