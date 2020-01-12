Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika

Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı

6 saat önce

Aydın'da kadın gazeteciler, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla halı saha turnuvasında sahaya topuklu ayakkabılarıyla çıktı.

Aydın'da kadın gazeteciler, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla halı saha turnuvasında sahaya topuklu ayakkabılarıyla çıktı.

Kentte yaşayan Selda Bozay tarafından düzenlenen Birleşen Kadınlar Halı Saha Futbol Turnuvası'na kadın gazeteciler de takım kurarak katıldı.

Kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için topuklu ayakkabı giyen gazeteciler, "Kadınız, güçlüyüz. Kadına şiddete hayır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kadınlar, daha sonra topuklu ayakkabılarını çıkarıp kramponlarını giydi. Kadın gazetecilere erkek meslektaşları da saha kenarında tezahürat yaparak destek verdi.

Ege Zirve Takımı'yla karşılaşan Aydın Basın Takımı, rakibini 5-1 mağlup etti.

"Spor, aynı zamanda kardeşliktir, barıştır"

Kadınlara destek veren Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan da turnuvaya katılanlara karanfil dağıttı.

Maç öncesi açıklama yapan Ulucan, futbolun bir amacının olduğunu belirterek, "Spor, aynı zamanda kardeşliktir, barıştır. Kadın gazetecilerimiz ve diğer futbol takımındaki arkadaşlarımız bu dostluğu, kardeşliği bugün bu sahada sağladı." dedi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener de organizasyonun çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Kadınların her alanda, her yerde varlığını kanıtlamaları, ispatlamaları ve bu sahalarda kadına şiddete karşı böyle bir organizasyonla seslerini duyurmaları çok özel, çok önemli." diye konuştu.

Gazeteci Melek Fırat da kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için turnuvaya katıldıklarını ve topuklu ayakkabı giydiklerini belirterek, kadınların dışarıda topuklu ayakkabı, sahada da krampon giyebileceklerini ifade etti.

Kıymet Sarıyıldız da ilk kez futbol oynadığını dile getirerek, böylesi anlamı bir turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Futbol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:15 Kaynak: AA
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