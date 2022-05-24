Kadın Gazetecilere Yönelik Tehditler Meclis'e Taşındı

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, gazeteciler Seyhan Avşar ve Hale Gönültaş'a yönelik tehditleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği önerge ile TBMM gündemine taşıdı. Koçyiğit, "Gazetecilerin mesleklerini yaparken tehdit edilmelerinin önlenmesi adına herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Kadın gazetecilere yönelik şiddet dilinin, kadına yönelik şiddet yaklaşımının sebeplerine ve çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır" diye sordu.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kadın gazetecilere yönelik tehditleri TBMM'ye taşıdı. Koçyiğit, gazeteciler Seyhan Avşar ve Hale Gönültaş'a yönelik tehdit hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a soru önergesi yöneltti. Fuat Oktay'a yöneltilen sorular şöyle:

"TEHDİTLERE YÖNELİK BİR SORUŞTURMA YAPILDI MI?"

"Gazeteciler; Seyhan Avşar, Hale Gönültaş ve Eylem Emel Yılmaz'ın haklarında duyurdukları tehdit haberlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı biriminiz tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan, yakalanan veya gözaltına alınan olmuş mudur? Seyhan Avşar ve Hale Gönültaş'ı tehdit eden gruplara ilişkin tehdit suçu bağlamında yargıya intikal eden dosyalar var mıdır? Gazetecilerin mesleklerini yaparken tehdit edilmelerinin önlenmesi adına herhangi bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Kadın gazetecilere yönelik şiddet dilinin, kadına yönelik şiddet yaklaşımının sebeplerine ve çözümüne yönelik bir çalışmanız var mıdır?"

GAZETECİLERİN HABERLERİNİ HATIRLATTI

HDP'li Koçyiğit yaptığı yazılı açıklamada tehdit edilen gazeteciler hakkında şu bilgileri verdi:

"Gazeteci Seyhan Avşar yaptığı haberde, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tutuklu olduğu dönemde hapishaneden hastaneye getirilirken nakil aracında bekletilmesine kızıp başhekim yardımcısına silahlı saldırı düzenleten Barış Duyu'nun 16 kilo eroinle yakalandığını, 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Duyu'nun savunmasında İçişleri Bakanı Soylu, MHP Milletvekili Feti Yıldız gibi önemli isimlere ilişkin iddialar yer aldığını yazmıştı. Gazeteci bu haber nedeniyle tehdit edildiğini kendi sosyal medya hesabından duyurmuştur. Gazeteci Hale Gönültaş da yaptığı haberle İstanbul'da IŞİD örgütlenmesinin boyutlarını ve Tevhid Grubu'nun faaliyetlerini ortaya koyduğu için söz konusu grup tarafından tehdit edildiğini duyurmuştur. Serbest gazeteci Eylem Emel Yılmaz ise sosyal medya hesabından taciz edildiğini duyurmuş, olayla ilgili 'Sosyal medyadan numarama kadar bulabildiği her yerden beni taciz eden bir sapık var. Engellemek durdurmuyor. Suç duyurusunda bulunacağım ama ölüm tehditlerine bile bir işlem yapılmıyorken buna ne yapılır bilmiyorum' diye yazmıştır. Bu örnekler göstermektedir ki kadın gazeteciler meslekleri gereği hakikati yazdıkları için belli gruplar tarafından tehdit edilmekte, güvenlik kaygısı ile yaşamaktadırlar."