Kadın gibi kadınım ben!

Bir müzisyen olarak dönüm noktanızı ne olarak görüyorsunuz?



Kemana dört yaşında başladım ama aslında annem üç yaşındayken beni piyano başına oturtmuştu çoktan. Ben o yaşımda "Hayır, ben keman istiyorum" dedim ve ilk konserimi beş yaşımda verdim.



Kemanla çaldığınız ilk parçayı hatırlıyor musunuz?



Hiç hatırlamaz mıyım; 'Twinkle Twinkle Little Star!'



Çok önemli orkestralarla birlikte çaldınız. Aralarında New York Filarmoni ve Londra Senfoni Orkestraları da var. Bu nasıl bir duygu?



Dünya klasmanında en üst düzeye gelmiş; çok yetenekli ve çalışkan müzisyenlere 'meslektaşlarım' ya da 'iş arkadaşlarım' diyebilmek büyük bir onur oldu bana her zaman.



Büyük bir keman ustası, 'Lord' unvanlı Yehudi Menuhin sizin için 'Tanıdığım en harika ve en ideal keman sanatçısı' demişti. Bunun sırrı nedir?



Lord Menuhin'in o zaman büyük bir teveccüh göstermiş olduğunu düşünüyorum. Bence halen bir öğrenciyim ve öğrenecek çok şey olduğunu gayet iyi biliyorum.



İnternet hem hediye hem de en büyük zaafiyet



Kore kökenli Amerikalı bir sanatçı olarak ülkeleri dışındaki Asyalı müzisyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?



Amerika'ya çok küçük yaşta Kore'nin kültürel mirasıyla geldim. Ailemse hem anadilimi hem de geleneklerimizi öğrenmem konusunda hassas davrandı. Tüm Asya kökenli müzisyenlerye de inanılmaz derecede gurur duyuyorum.



Müzik alanında yetenekli çocukların ailelerine ne tavsiye edersiniz?



Öncelikle doğru öğretmeni bulsunlar. O öğretmen fazla aceleci davranmayan ancak öğrencisini hep cesaretlendiren; adil ve ilgili davranan biri olmalı. Böylelikle genç bir yeteneğin hayatı boyunca müziğe karşı duyacağı minneti güvence altına alacaklardır ki en önemlisi de bu.



Bugüne kadar aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Zamanını hayattan keyif almak için harca!



Çok genç yaşta şöhret sahibi olmanın psikolojik yönden ne gibi etkileri oldu?



Her zaman ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir aileye sahip olduğum için şükrettim. Gerçek arkadaşlarımsa şöhretimi hiç umursamadan sevdiler beni. Böylece sahnede değilken normal bir hayat sürmeyi başardım.



Bugünün dünyasında müziğe karşı en büyük tehdit nedir size göre?



Kişisel olarak ve klasik müzik açısından internetin aynı anda hem en büyük hediye hem de en büyük zaafiyet olduğunu düşünüyorum.



Peki sizin seviyenizde bir müzisyenin de hayranı olduğu sanatçılar oluyor mu?



Klasik müzik dünyasında David Oistrakh ve Pinchas Zukerman, pop dünyasında Beyoncé, Rihanna ve Lady Gaga...



Türkiye'nin özellikle insanlarını seviyorum



Onlardan söz etmişken modayı takip eden bir kadın olduğunuzu biliyorum. Giyim kuşam ya da aksesuar konusunda ne gibi zaaflarınız var?



Kadın gibi kadınım ben! Kadın olmaya dair her şeyi seviyorum. Konser kıyafetlerim, topuklular, mücevherler, çantalar... Bence 'zamansız' bir mücevher ve şık bir çift topuklu ayakkabı her kostüme ruh kazandırabilir.



İstanbul'da çalmak nasıl bir duygu?



Tek kelimeyle muhteşem. Çünkü Türkiye'nin kültürünü, mutfağını, özellikle de insanlarını seviyorum.