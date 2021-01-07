DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu

07.01.2021 11:05

Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten, çevresinden aldığı borç parayla açtığı hırdavat dükkanı işini büyüterek, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boya fabrikası sahibi oldu.

Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten, çevresinden aldığı borç parayla açtığı hırdavat dükkanı işini büyüterek, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boya fabrikası sahibi oldu.

Ticarette gösterdiği başarıyı akademik alanda da sürdürmek için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çelikten, ilaç sektöründe de var olmak istiyor.

Çelikten, AA muhabirine, ticaretle uğraşmanın çocukluk hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için sermayesi bulunmadığından çevresinden borç para alarak eksilerle ilk şirketini kurduğunu söyledi.

İlk olarak iş güvenliği ekipmanları ve personel kıyafetleri üzerine bir işletme kurduğunu, müşteri memnuniyeti ve talep üzerine hırdavat sektörüne yöneldiğini dile getiren Çelikten, şöyle devam etti:

"Yaptığım araştırmaya göre hırdavat sektöründe tek kadınım diyebilirim. Erkeklerin bakış açısı burada çok daha farklı. Sattığım ürünlerin kurulumunu yapıp kullanımını gösteriyorum. Mesela tırpanın kurulumunu ve kullanımını yapınca şaşkınlıkla bakıyorlar. 'Bir kadın bize tırpanın eğitimini mi verecek?' diyorlar. Ama hepsini yapıyoruz, çok da memnunlar."

Çevresindeki kadınların da yaptığı işi şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Çelikten, "Hırdavatçıyım dediğimde şaşkınlıkla bakıyorlar çünkü alışılmadık bir durum." diye konuştu.

"İhracat siparişlerimiz de başladı"

Çelikten, sektörde büyümeyi sürdürerek ortaklarıyla 10 ay önce OSB'de boya fabrikası kurduklarını söyledi.

Fabrikada büyük firmalara yönelik çalıştıklarını dile getiren Çelikten, şunları kaydetti:

"İhracat siparişlerimiz de başladı. Boyayla ilgili bir konuşma olduğunda 'Ne anlar boyadan.' gözüyle bakıyorlar. İkna etmekte zorlanıyoruz bazen. İnanmıyorlar 'Kadın anlamaz.' diyorlar ama zamanla bunu aşıyorlar. Kimyager olduğum için ürünün tamamına hakimim ve uygulamaları da yapıyoruz."

Hedefinin ilerleyen süreçte iş hacmini ve sahasını artırarak daha çok istihdam sağlamak olduğunu belirten Çelikten, "Hayalim işveren olmaktı. Bunu gerçekleştirdim. Bundan sonra personel sayısını artırmak istiyorum. Kız çocuklarının sürekli hayallerinin peşinden koşması gerek. Kendi ayaklarının üzerinde dursunlar." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu
DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu
DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu
DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu

Organize Sanayi Bölgesi, Kadın, Borç, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu - Son Dakika


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