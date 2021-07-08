Kadın girişimci "çocukları gülümseten şekerleri" 5 ülkeye ihraç ediyor - Son Dakika

Sakarya'da hayalini kurduğu iş yerini açmayı başaran ve imalathanesinde 10 kadını istihdam eden girişimci Dilek Yasa, "çocukların yüzündeki gülümseme olabilmek" için ürettiği şekerleri 5 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kız kardeşiyle bir iş yeri açıp kendi işinin patronu olmak isteyen Yasa, çocukların vazgeçemediği rengarenk şekerlerden üretmeye karar verdi.

Yasa, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Erenler ilçesinde üretim tesisi kurdu.

Dilek Yasa, AA muhabirine, hep iş yeri açmayı düşündüğünü, kız kardeşi ve arkadaşlarının desteğiyle girişimci olmaya karar verdiğini söyledi.

Salgına rağmen işlerinin iyi gittiğini belirten Yasa, "Bizim için bir çocuk gülümsemesi olabilmek, kadınların başarabildiğini gösterebilmek güzel bir şey. Başardık, başarıyoruz çok şükür." dedi.

Yasa, salgının bu kadar uzun süreceğini tahmin edemediğini, biraz zorlansa da ayakta kalmayı başardığını dile getirdi.

Destek için KOSGEB'e başvurduğunu söyleyen Yasa, "KOSGEB desteği de alacağız nasipse ve bu önümüzü daha güzel görmemizi sağladı. Pandemide sallandık, kapanma noktasına geldik, KOSGEB desteğiyle daha sağlam, dimdik, önümüzü görerek devam edeceğiz inşallah. 10 çalışanımız var günde 10 bin şeker üretiyoruz. İsteğe bağlı fazla da üretebiliyoruz. Türkiye geneli her yere veriyoruz, yakın zamanda İsviçre'ye, İsveç'e, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gine gibi ülkelere gönderdik." diye konuştu.

"Çocukluğumuzdan kalan horoz şekerleri, sosyete şekerleri de üretiyoruz"

Yasa, "Hedefimiz tüm dünyaya şekerimizi tanıtabilmek ve gönderebilmek. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Şekere güzel talep var. Çocukluğumuzdan kalan horoz şekerleri, sosyete şekerleri de üretiyoruz. Bir çocuğun gülümsemesi, hani derler ya 'çocuk ağlayınca şeker verelim'... Bir çocuğun gülümsemesi olabiliyorsak güzel bir şey. İşimiz çok güzel, bütün arkadaşlarımızla beraber severek yapıyoruz. Rengarenk farklı farklı şekerler yapıyoruz." dedi.

Kendisi gibi girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Yasa, düşünmek ve yapacağına inanmanın yanında işe bir yerlerden başlamak gerektiğini, kendisinin de bunu başardığını dile getirdi.

Yasa, iş yerinde şu anda 10 kadın, 2 erkek çalışanı olduğunu, kadınların cesaretli olmaları gerektiğini belirtti.