Kadın Girişimci Destek Merkezi faaliyetlerine başlıyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) finansman desteği ile girişimci kadınlara yönelik kurulan, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) faaliyetlerine başlıyor.



Yapılacak çalışmalarla ilgili GSO ev sahipliğinde iş fikri kabul edilen ve KAGİDEM'de yer alacak kadın girişimcilerle bir toplantı düzenlendi. Toplantıda kadın girişimcilere, bundan sonraki süreçte neler yapacakları ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi.



Kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM hakkında önümüzdeki dönemde yapılacak projelerin değerlendirildiği toplantıda, görüş alışverişinde bulunularak, katılımcıların soruları cevaplandı.



KAGİDEM hakkında



Gaziantep Sanayi Odası tarafından kurulan, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), Gaziantep'te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesi amacı doğrultusunda hayata geçirildi. Şehrin her bölgesinden kolay ulaşım imkanı bulunan KAGİDEM, 25 farklı kadın girişimci ile birlikte aynı ortamda bulunma, kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler, mentörlük, uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsisi ve e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar da sunuyor.



Muhasebe danışmanlığı, bilgi işlem desteği, temizlik, güvenlik, tek nokta santral, kreş ve çocuk bakım hizmetinin de sunulacağı KAGİDEM'de girişimciler belirli bir süre boyunca merkezden faydalanacak. Kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma geldiğinde ise merkezden ayrılarak firma faaliyetlerine dışarıda devam edecek. Kendisinden boşalan işliğe de yeni bir kadın girişimci alınarak merkezin sürdürülebilirliği sağlanacak. - GAZİANTEP