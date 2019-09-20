Kadın girişimci, devlet desteğiyle çilek bahçesi kurdu - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Nilgün Kayıran isimli girişimci, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOP) desteğiyle çilek bahçesi kurdu.

Proje kapsamında Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkisinde 2 hektarlık bir alanda YİKOP desteğinden yararlanan Kayıran, çilekle uğraşmak ve üretime katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projeye destek verdiği için yetkililere teşekkür eden Kayıran, "Bizim gibi çiftçilerin arkasında durarak üretim yapmamıza destek oluyorlar" dedi.

Çilek fidelerini Ramazan Bayramı'nda toprakla buluşturduğunu belirten Kayıran, "Yaklaşık 2.5 aylık bir süreçte ürün almaya başladım ve şu ana kadar 600-700 kilogram civarında çilek hasadı yaptım. Pazarlama konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Zaten birçok kişi bahçemize gelip çilek topluyor. Çilekçilik gerçekten güzel bir iş. Bu işi yapmak isteyen ev hanımlarına da tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Adsay, Nilgün Kayıran'ın kurduğu çilek bahçesinde incelemede bulundu. Kaymakam Dündar, burada yaptığı açıklamada, projeden 11 çiftçinin yararlandığını ve oldukça da başarılı olduklarını söyledi.

20 bin lira maliyetli söz konusu bahçeye YİKOP'un 19 bin liralık desteğinin olduğunu, bin lirasının da 'çiftçimizin katkısı olsun' diye alındığını dile getiren Dündar, şunları kaydetti:

"İnşallah bu projelere devam edeceğiz. Andırın ilçemiz bir yayla kenti. Üreticilerimizin pazar sıkıntısı yok. 35 bin olan ilçe nüfusumuz, yaz aylarında 150 bin civarına çıktığı için Adana, Osmaniye, Mersin ve özelikle Kadirli ilçemizden gelen vatandaşlarımızın doğal ürünlere ilgisinden dolayı pazar sıkıntımız bulunmamaktadır."