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Kadın girişimci devlet desteğiyle kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü - Son Dakika

Kadın girişimci devlet desteğiyle kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü

27.01.2022 11:01
Kadın girişimci devlet desteğiyle kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü

Siirt'te devletin desteklediği genç girişimci Betül Buldu, yıllardır kullanılmayan kamu binasının bir katını tekstil atölyesine dönüştürerek, 50 kişiye istihdam sağladı.

Siirt'te devletin desteklediği genç girişimci Betül Buldu, yıllardır kullanılmayan kamu binasının bir katını tekstil atölyesine dönüştürerek, 50 kişiye istihdam sağladı.

Memleketine tekstil atölyesi kurarak üretim yapmak, istihdam sağlamak isteyen 23 yaşındaki Buldu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurarak, girişimcilik eğitimi aldı.

Ardından yatırım kararını Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ejder Katırsüren ile paylaşan Buldu, aldığı destekle kolları sıvadı.

Katırsüren, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun da onayı ile Barış Mahallesi'nde kamuya ait 3 katlı binanın kullanılmayan orta katının, tekstil atölyesi kurması için kira karşılığı Buldu'ya tahsis edilmesini sağladı.

Buldu'nun kısa sürede temizlenip, onarılarak yatırıma hazır hale getirilen 700 metrekarelik alanda kurduğu atölye sayesinde, ilk etapta 45'i kadın 50 kişi istihdama kavuştu.

KOSGEB'in 100 bin lira kuruluş dönemi makine-tesisat, 60 bin lira da performans desteğinden de faydalanacak olan Buldu, bu sayede atölyedeki makine sayısını artırarak, istihdama daha çok katkıda bulunmayı hedefliyor.

"Kadın çalışan sayısını 200'e çıkarmayı düşünüyoruz"

Buldu, AA muhabirine, küçük yaştan bu yana ticaretle uğraşan babasından ilham alarak, memleketine yatırım yapmak istediğini söyledi.

Ailesiyle yaptığı istişareler sonucu memleketi Siirt'te tekstil atölyesi açmaya karar verdiğini belirten Buldu, "Devletimizin sağladığı destekle şu anda 45'i kadın 50 kişiye istihdam sağlayan tekstil atölyemiz hizmete girdi. İstihdam sayısını artırmayı planlıyoruz. Memleketimde istihdam sağlamak çok güzel bir duygu." dedi.

İstihdama katkı sunmak için kadın girişimcileri teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Buldu, devletin desteğini her zaman arkasında hissettiğini aktardı.

Buldu, "Makine sayısını artırarak kadın çalışan sayısını 150-200'e çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

"Bu işletmeyi açarak katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum"

Atölyede istihdam edilen Zeynep Baykara, mahallelerinde atölye açıldığını öğrenince hemen iş başvurusu yaptığını belirtti.

Baykara, atölyede çalışmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, "Hem aileme katkıda bulunuyorum hem de para kazanarak ileriki zamanlarda dükkan açmayı düşünüyorum. Bize bu imkanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Esmer Özbey de, "Burada meslek öğreniyor olmamız çok güzel bir duygu. Mahallemizde bu işletmeyi açarak katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Çiğdem Tatlı da evlerine yakın yerde çalışma imkanına kavuştuklarını aktararak, "Buraya gelirken ulaşım sıkıntısı yaşamıyoruz. Evde kalmaktan çok daha iyi oldu. Burada ailemize atkıda bulunuyoruz, ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Burası bizim için çok iyi oldu." dedi.

"İş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenleri KOSGEB'e bekliyoruz"

KOSGEB Siirt İl Müdürü Ömer Erkılıç ise Betül Buldu'nun girişimcilik belgesi almasını sağladıklarını belirterek, kendisine gereken her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

"İş fikri olan ve iş yeri kurmak isteyenleri KOSGEB'e bekliyoruz. Girişimcilerimize iş sektör düzeyine göre 375 bin liraya kadar destek veriliyor." diyen Erkılıç, bugüne kadar çok sayıda girişimcinin devlet desteğiyle kendi işini kurduğunu kaydetti.

"Yatırımın dar gelirlilerin oturduğu mahallede olması bizi mutlu etti"

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ejder Katırsüren de kamu binasının kullanılmayan bir katını istihdama kazandırmaya yönelik projelerinin olduğunu, Vali Hacıbektaşoğlu'nun da projeye destek verdiğini anlattı.

Katırsüren, 700 metrekarelik alanı genç girişimci Buldu'ya tahsis ettiklerini belirterek, devletin her zaman sanayiye ve ekonomiye büyük önem verdiğini vurguladı.

Betül Buldu'nun yatırım için istekli olduğunu görünce kendisine yardımcı olduklarını kaydeden Katırsüren, şöyle konuştu:

"Yatırımcımızın genç bir kadın olması ve bu yatırım alanının dar gelirlilerin oturduğu mahallede olması bizi mutlu etti. Burada çalışan kızlarımızın çoğunluğu yan komşularına gider gibi iki adım mesafedeki bu atölyeye gelip hem meslek öğreniyor hem de aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyor."

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İstihdam, Yatırım, Siirt, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimci devlet desteğiyle kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın girişimci devlet desteğiyle kamu binasını istihdam kapısına dönüştürdü - Son Dakika
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