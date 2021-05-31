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Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu - Son Dakika

Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu

31.05.2021 10:41
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu, System.String[]

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje sunan 28 yaşındaki 4 çocuk annesi genç kadın Kübra Olcay kendi otelini kurdu.

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) proje sunan 28 yaşındaki 4 çocuk annesi genç kadın Kübra Olcay kendi otelini kurdu.

Muş'ta devlet desteğiyle kurulan apart, otel ve işletme sayıları her geçen gün artıyor. IPARD II 9. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında TKDK'ya proje sunan kadın girişimci Olcay'ın projesi kabul gördü. Otel yapımı için seçilen merkeze bağlı Ağaçlık köyü pamukluk bağları bölgesinde temel atma töreni düzenlendi. Kurban kesimi ve duaların edilmesiyle temel için ilk beton dökümü yapılarak otel inşasına başlandı.

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, projenin toplam yatırım tutarının 3 milyon 408 bin lira olduğunu ve yatırımın IPARD II 9.Başvuru Çağrı ilanı kapsamında kabul edildiğini söyledi. Sözleşmeye uygun hareket edilmesi halinde TKDK tarafından yüzde 65 hibeyle ödemeyi planladıklarını kaydeden Turan, "Bu da 2 milyon 215 bin liraya tekabül ediyor. Tabi hibe desteğin yanında çok önemli bir avantaj ise IPARD II 9. Program kapsamında Avrupa Birliği projesi olması nedeniyle yatırımlarımızı KDV'den muaf tutuyoruz. Yatırım bittikten sonra yüzde 18'lik KDV'den muafiyet belgesi vererek uygulama sonrası maliyeden bu meblağı tahsil ediyorlar. Devletimiz bu projeye yaklaşık 3 milyon lira destek verecektir" dedi.

Devlet destekli temeli atılan otelin kentteki turizm faaliyetlerine hizmet vereceğini aktaran Turan, "Proje özelikle konaklama tesisi olarak geçiyor. Tesisin içerisinde restoran, toplantı salonu, 25 apart oda Avrupa stantlarına uygun bir şekilde tasarlanmış bulunmaktadır. 2021 yılının sonuna doğru bütün işlemleri bitmiş şekilde halkımızın ve turizm hizmetine sunulacaktır. Muş'ta yapılan çalışmalarda 2021 yılından bugüne kadar sözleşmesi tamamlanan, uygulaması bitmiş olan projelere yaklaşık 20 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bunu da ilimizin ekonomisinin gelişmesi açısından ciddi oranda bir meblağ olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç girişimci kadın Kübra Olcay ise kadın girişimci olarak Muş'ta turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla TKDK'ya proje sunduğunu belirtti. Projenin kabulünden sonra temel atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Olcay, "Burada devletimizin katkısı olmadan bu kapsamlı tesisi yapmam mümkün değildi. Bu proje ile tüm kadınlara örnek olmak istiyorum. Devletimiz kadınlara yönelik yatırımlar vermektedir. Bir kadın girişimci olarak gerçekten çok mutluyum. Çünkü kadınların da kendi ayakları üzerinde durmaları gerekiyor" diye konuştu. - MUŞ

Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu
Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu

Yatırım, Otel, TKDK, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci devlet desteğiyle kendi otelini kurdu - Son Dakika Ekonomi


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