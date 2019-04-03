Kadın Girişimci, Devlet Desteğiyle Organik Yumurta Üretiyor

Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi'nde devlet desteğiyle tavuk çiftliği kuran Sibel Daş, günlük 600 yumurta üretiyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu Mahallesi'nde devlet desteğiyle tavuk çiftliği kuran Sibel Daş, günlük 600 yumurta üretiyor.



Mardinli Serhat ve Sibel Daş çifti, evlenip yeni bir hayata adım attıktan sonra Malatya'daki şehir yaşantılarını geride bırakıp ilçenin kırsal mahallelerinden Tavuklu'ya yerleşti. Daş çifti, bir süre sonra yaşadıkları mahallenin isminden esinlenerek tavuk çiftliği kurmaya karar verdi.



İki katlı evlerinin alt katını kümese dönüştüren Daş çifti, ilk etapta 300 tavuk satın alarak ürettikleri organik yumurtaları ilçe pazarında satışa sundu.



Talebin fazla olması üzerine üretimi artırmak isteyen çift, Sibel Daş adına hazırladıkları "Tavuklu Kanatlanıyor" projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca uygulanan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"na başvurdu.



Projelerinin kabul edilmesinin ardından 30 bin lira hibe desteği alan Sibel Daş ve eşi, tavuk sayını bine çıkarıp günlük 600 yumurta üretiyor.



Üretici Sibel Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta kendi imkanlarıyla ürettikleri yumurtaların satışıyla işe başladıklarını söyledi.



Vatandaşların talepte bulunması üzerine hazırladıkları projeyi bakanlığa sunduklarını ve aldıkları destekle çiftliklerindeki tavuk sayısının bine yükseldiğini anlatan Daş, halen günlük 600 gezen tavuk yumurtası ürettiklerini ifade etti.



Daş, eşiyle çiftliği büyütmenin çabası içinde olduklarına değinerek "Tavuk sayısını zamanla 2-3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gezen tavuk yumurtasına talep çok yüksek. Üretimi artırıp Mardin ve bölgedeki il pazarlarında satışa sunmayı hedefliyoruz." dedi.



Şehir hayatından sonra geldikleri Tavuklu'ya ilk etapta alışamadığını, iş hayatına atıldıktan sonra köyü sevmeye başladığını vurgulayan Daş, "Burayı kurduk ve üretime geçtik. Üretmek insanların hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Şehirde yaşamaktansa köyde yaşamak daha mantıklı. Buraya gelmeseydik belki bu köyün ismi hiç duyulmayacaktı.

Tavuklu köyünde tavuk bizim kaderimiz oldu. Bütün kadınlara tavsiye ediyoruz. Kendi ekmeğinizi kendiniz üretin." diye konuştu.



Serhat Daş da tavuk yetiştiriciliği ve yumurta üretiminde hem kendisinin hem de eşinin bir süre zorlandığını ancak gün geçtikçe iş temposuna ayak uydurduklarını aktararak ürettikleri organik yumurtaların talep görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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