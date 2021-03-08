Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor - Son Dakika

Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor

08.03.2021 08:17
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, gözleme yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimci Sevim Karadaş (39), dijital paranın kullanımının artması üzerine satışlarında dijital para kullanmaya başladı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, gözleme yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan kadın girişimci Sevim Karadaş (39), dijital paranın kullanımının artması üzerine satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Ödemeyi karekod ile alan Karadaş, yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Borsa Caddesi'nde ev ekonomisine katkı sağlamak için 6 yıl önce kafe açan 2 çocuk annesi Sevim Karadaş, burada gözleme ve bazlama yapmaya başladı. Pandemi döneminde satışları düşen Karadaş, yeni bir arayışa girerek satışlarında dijital para kullanmaya başladı. Cep telefonundaki uygulamanın karekodunu açarak satış yapan Sevim Karadaş, kazandığı paranın direkt kendi dijital para hesabına geçtiğini, bu şekilde aynı zamanda yatırım da yaptığını söyledi.

Bitcoin'in yanı sıra farklı dijital paralarla satış yaptığını, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu belirten Karadaş, şöyle konuştu:

"6 senedir bu işi yapıyorum. Bazlama ve gözleme yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla işlerimizin azalması nedeniyle yenilik arayışına girmeye başladım. Çevremde dijital paraya olan ilginin çoğalmasından dolayı işletme olarak dijital parayla ödemeye geçtik. Bu yeni akıma biz de ayak uydurduk. Gayet güzel satışlarımız var, bu uygulama da yoğun ilgi gördü. Günlük dijital paranın kuruna göre satış yapıyoruz. Mesela bazlama 7,5 lira, o günkü dijital paranın kuru 7,5 liranın karşılığına denk gelen ücret ile satış yapıyoruz. Siparişlerde de dijital parayla ödeme kolaylığı olduğunu da söylüyorum. Bildiğim kadarıyla dijital parayla satış yapan firma olarak biz ilkiz ve satışlarımızı bu şekilde deva ettiriyoruz."


Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor

Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor - Son Dakika Ekonomi


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