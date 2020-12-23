Kadın girişimci, geri dönüşüm malzemesinden soba yakıtı üretiyor - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Şengül Sarıca (36), KOSGEB'de girişimcilik eğitimi aldıktan sonra orman ürünlerini geri dönüşümle yakıt haline getiren pelet üretim tesisi kurdu. Sarıca, elde ettiği yakıtı tonu 700 liradan satmaya başladı.

Kaynarca Küçük Kaynarca Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi, ev hanımı Şengül Sarıca, KOSGEB eğitimlerine katılarak girişimcilik belgesi aldı. Geri dönüşüm orman ürünlerinden pelet adı verilen yakıt üretmek için bir tesis kurmak istedi. Fikrini eşi, Hakan Sarıca'nın da desteklemesi üzerine pelet yakıt üretim tesisini kurdu. Atölyesinde 2 kişiyi istihdam eden Sarıca, özel bant sistemleriyle geri dönüşüm malzemelerini pelet denilen yakıta çevirip 25 kilogramlık paketler halinde hazırlayarak tonu 700 TL'den satmaya başladı. Atık orman ürünlerini yakıta dönüştürdüklerini söyleyen Sarıca, "Eşim PVC işi ile uğraşıyor. Ben de ona böyle bir fikir sundum. Sonra da atölyemi kurdum" dedi.