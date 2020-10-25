Kadın girişimci hobi olarak yaptığı işte KOSGEB desteğiyle kendi markasını kurdu

-Kadın Girişimci Müge Sedef Akkoca:

-"Tamamen kişisel kişilerin isteklerine göre kullanacakları ürünleri sadece onlara uygun yapıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de kadın girişimci KOSGEB desteğiyle açtığı iş yerinde kendi markasını oluşturarak çini ürünlerini vatandaşın hizmetine sunuyor.

Kayseri'de yaşayan Müge Sedef Akkoca, 8 yıldır hobi olarak yaptığı çini ürünlerinin işlenmesini KOSGEB'ten destek alarak Talas İlçesi'nde açtığı Por Voi isimli işyerinde sürdürmeye başladı. Kendi markasını da oluşturan Akkoca; kişilerin isteklerine göre ürünler yaptıklarını söyledi. İşyeri hakkında bilgiler veren Akkoca; "Ailemin 8 yıldır hobi olarak bu işi yapmasından sonra, yaptığımız işi markalaştırmaya karar vererek kendi markamızı kurduk. Buradaki yaptığımız iş, projelere ya da kişilerin isteklerine göre tamamen ham ürünlerin siparişi, desenlenmesi sonrasında tahrir aşaması ve yine projeye, müşterinin isteğine bağlı renklendirilerek fırına hazır hale getirilmesi. Ürünlerimiz fırına hazır hale geldikten sonra sır işleminden geçiyor. 950, bin derece fırınlarda 24 saat piştikten sonra, 24 saat de dinlenme aşaması oluyor. Eğer ürünler fincan, kase gibi mutfak eşyaları ise direk kullanıma hazır hale gelmiş oluyor ama eğer pano yapacaksan ya da tablo yapacaksak çerçevelendikten sonra ürünler kullanıma hazır hale geliyor. Burada biz çini ürünlerinin işlenmesi işlemini yapıyoruz" dedi.

Hedeflerinin yurtdışına açılmak olduğunu kaydeden Akkoca; "İlerleyen hedeflerimiz açısından yurtdışı bizim için büyük bir pazar. Genellikle biz pazarda şöyle bir açığı fark ettik. Her yerde aşağı yukarı birbirine benzer ürünler oluyor. Biz tamamen kişisel kişilerin isteklerine göre kullanacakları yaşam alanlarına göre ürünleri sadece onlara uygun yapıyoruz. Bu şekilde de kendi isteğine ve sevdiklerine önem veren herkese hitap ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KOSGEB desteğiyle kendi teçhizatlarını kurduklarını ve bu sayede dışa bağımlılıklarından kurtulduklarını aktaran Müge Sedef Akkoca; "Bu işi 8 yıldır hobi olarak yapıyorduk. Bende bu işte uzmanlaşarak neden bu işten para kazanmayalı diyerek, kendi işimizi kurmaya karar verdik. Fırın konusunda tamamen dışarıya bağımlı olarak çalışıyorduk. Girişimcilik belgemi aldıktan sonra KOSGEB' e projemi sundum, projem kabul edildi. Bu konuda çininin fırınlanması konusunda da büyün teçhizatı kurduk. Dışarıya bağımlılığımızı kestik. Bu şekilde daha çok seri üretim ve finansal açıdan da kara geçmiş olduk. Firmamızda 3 kişi çalışıyoruz. Annem, ben ve teyzem aslında aile şirketi de diyebiliriz" diye konuştu.

İşyeri kurulumu aşamasında ailesinden de büyük destek aldığını dile getiren Akkoca; "Ürünlerin fiyatlandırılması tamamen desene göre oluyor. Çünkü ortada bir el emeği var. Ciddi bir desen aşaması sonrasında tahrir aşaması var. Eğer fincan üretiyorsanız, günde 5 adet üretebilirsiniz. Zaten en ucuz ürünümüzde fincanlarımız oluyor. Bu işi çok istiyordum. Ailemle uzun bir ikna aşaması oldu. Her zaman ki gibi bana destek oldular. Onların güvenleri ve desteği sayesinde de markamızı kurmuş olduk" şeklinde konuştu.