Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi

18.03.2021 09:11

Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Van Müdürlüğü'nden aldığı destekle hayallerini gerçekleştiren Yadigar Omrak, "Hedefim İran ve Dubai'ye ihracat yapmaktır" dedi.

Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi

VAN - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Van Müdürlüğü'nden aldığı destekle hayallerini gerçekleştiren Yadigar Omrak, "Hedefim İran ve Dubai'ye ihracat yapmaktır" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Yadigar Omrak, gençlik hayalini gerçekleştirmek için ilk olarak halk eğitim merkezi bünyesinde açılan mesleki eğitim kurslarına katıldı. Burada yaklaşık iki yıl eğitim alan Omrak, daha sonra KOSGEB'in girişimcilik kursuna başvurdu. Kursu başarıyla tamamlayan Omrak, aldığı hibe ile tekstil atölyesini kurdu. Burada, gençlik hayali olan kendi markasını üreterek patentini alan ve N&Y ZADE ismini verdiği markanın üretimine geçen Omrak, atölyede 37 kadına da iş imkanı sundu. KOSGEB ile hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini aktaran Omrak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce ev hanımıydık ve ev işleri ile ilgileniyorduk. Aile bütçesine katkıda bulunmamız gerektiğini düşünmeye başlayınca, elimde var olan mesleğimle başlamak istedim. İlk önce iki makineli, küçük bir atölye ile başladım. Mesleği iyice oturttuktan sonra KOSGEB'den destek almak istedim. KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük'ün yardımı ve desteğiyle 2019 yılında bu atölyeyi açmış oldum" dedi.

"Annem, başarımın en büyük ortağıdır"

Atölyede kendi üretimlerini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Omrak, "Kendi patentimi almak, benim en büyük hayalimdi. N&Y ZADE'nin patentini aldık ve kendi üretimimizi, kendi modellerimizi çıkarıyoruz. Her branşta arkadaşlarımız var ve biz burada N&Y ZADE adı altında kendi üretimimizi yapıyoruz. 'N' harfi annemin, 'Y' harfi de benim adımın baş harfi. Annem, başarımın en büyük ortağıdır. Her zaman kadının çalışması, kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söyleyen bir kadındır. Bu başarıda onun adı olmalıydı. N&Y ZADE, ikimizin başarısı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır kurduğu atölyede 37 kadına istihdam sağladığının altını çizen Omrak, "Benim hayalim, kadınların sadece meslek öğrenmesi değildi. Buraya okuma yazma bilmeden gelen kadınlar, şu anda liseye hazırlanıyor. Onun yanında mesleki eğitim lisesine yönlendirdiklerimden kalfalık, çıraklık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi almış olanlar var. Kadınların hem eğitimlerini almaları hem de meslek dalında ilerlemeleri, benim açımdan daha büyük bir başarıdır" diye konuştu.

"Dubai ve İran benim hedefim"

Hedefinin işinde büyümek ve başka ülkelere ihracat yapmak olduğuna vurgu yapan Omrak, "Daha önce İran ile birkaç bağlantı kurmaya çalıştık ama pandemi nedeniyle durdurduk. İnşallah ülkemiz biraz bu dar boğazdan geçtikten sonra en büyük ve en çok istediğim hedefim ihracattır. Dubai ile daha önce iş yaptık ama farklı bir iş yapmıştık. Dubai ve İran benim hedefim. Çünkü onların tarzında üretim yapıyorum" dedi.

Devletin, kendilerine çok destek olduğunu vurgulayan Omrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapabilir miyim? Olabilir mi? Ne kadar bütçem var? Diye düşündüğünüz sırada devreye devlet giriyor. Onun size ekipman vermesi bile müthiş bir destektir. Devlet ekipmanı veriyor, sizde ayarlayabildiğiniz bütçeyle geri kalanı alıyorsunuz ve bir şekilde başlıyorsunuz. Benim bu anlamda yeni girişimcilere iki önemli tavsiyem olacak. Birincisi, kesinlikle yapmak istedikleri işte öncelikle kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Hangi sektör olursa olsun iyi bir eğitim almaları gerekiyor. İkincisi ise desteği almadan önce ciddi bir piyasa araştırması yapmaları gerekiyor. Bu ürünleri nereye verebilirim, nasıl pazarını yapabilirim diye, araştırma yaptıktan sonra Allah büyüktür. Bu çerçevede bence bütün kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı ve kendilerini geliştirmelidir. Ben bu anlamda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük ve KOSGEB personellerine teşekkür ediyorum."

Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi
Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi

İhracat, Dubai, İran, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci KOSGEB ile hayallerini gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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