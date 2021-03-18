Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu - Son Dakika

Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu

18.03.2021 11:07
Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde ödev olarak araştırdığı solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, 200 bin olan solucan sayısını 6 milyona, aylık üretimini ise 1,5 tona çıkardı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde ödev olarak araştırdığı solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, 200 bin olan solucan sayısını 6 milyona, aylık üretimini ise 1,5 tona çıkardı.

Harran Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Serbar Koncak (27), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde, ödev olarak solucan gübresi üretimi, pazarlama ve ihracı üzerine çalışma yürüttü.

Ödev incelemeleri kapsamında solucan gübresi üretimini öğrenen Koncak, eğitimin ardından merak sardığı solucan gübresini üretmek için kolları sıvadı.

Ailesinin desteğiyle son dönemde ilgi gören organik gübrenin üretimine 200 bin solucanla başlayan Koncak, ürettiği gübreyi önce kendi bahçesinde denedi.

Gübrenin bahçesinin verimine önemli katkı sunması üzerine bölgedeki çiftçilerle görüşerek ticaretini yapan Koncak, bir yıl içinde solucan sayısını 6 milyona yükselterek ayda yaklaşık 1,5 ton organik solucan gübresi üretmeye başladı. Koncak, artan talepler doğrultusunda mart sonundan itibaren üretimini 2 katına çıkarıp ayda 3 bin tona ulaşmayı hedefliyor.

"Kadın girişimciler için bölgede yeni bir istihdam alanı olabilir"

Girişimci Serbar Koncak, AA muhabirine, çevresindeki birçok kişinin karşı çıkmasına rağmen solucan gübresinin üretimini yapmaya başladığını söyledi.

Ödev olarak incelediği işin ticaretini yaptığını belirten Koncak, "Kadın girişimciler için bölgede yeni bir istihdam alanı olabilir. Bölgemizde kadın olmak zor, hele ki kadın olarak işe başlamak daha zordur ama insan inanınca başarıyor. Çevremde çok eleştirildim, yakınlarımdan bana 'Onca yıl okul okudun, bunun için mi?' diyenler oldu ama ben başardığıma inanıyorum. Bence başlamak başarmanın yarısıdır, kadın girişimcilerin çekinmemesi gerekiyor. Eleştiri mutlaka alacaklardır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bu konuda kadınlar eleştiriliyor. Bunları dinlemeyip başlamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Son dönemde tarım alanında tüm dünyada organik gübreye bir yöneliş olduğunu vurgulayan Koncak, organik gübrenin toprağa çok faydasının olduğunu belirtti.

Gübreyi ürettikten sonra pazar konusunda çiftçi ve üreticilerle görüşmeye devam ettiğini kaydeden Koncak, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz gübreyi çiftçilere, mantar üreticilerine, çiçekçi ve gübre satıcılarına verdik, bu şekilde pazarı oluşturmaya başlıyoruz. Hedefim ilk başta Siverek çevresi, daha sonra bölgenin tamamına gübre yetiştirmek çünkü ben bölgemizin topraklarının verimli olduğuna inanıyorum. Kimyasallardan dolayı topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Amacım tekrar topraklarımızı geri kazanmak. Solucanların sindirim sistemlerinde toprak için yararlı mikroorganizmalar var. Bu gübre toprağa karıştığı zaman toprak bitki besin maddeleri açısından zenginleşiyor. Bitkinin kök ve kök çevresini hastalıklardan koruyor, sağlıklı büyümesini sağlıyor ki aynı zamanda hızlı verim almanızı sağlıyor."

Bölgede kuraklık nedeniyle son dönemlerde gübre satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Koncak, özellikle fıstık bahçelerinde kullanımın arttığını da sözlerine ekledi.

Yüksek Lisans, Diyarbakır, Şanlıurfa, Harran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 11:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei