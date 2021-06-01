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Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi - Son Dakika

Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi

01.06.2021 11:22
Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi, System.String[]

Eskişehir'de yaşayan ve "örSEMAşkla" adını verdiği atölyede farklı meslek gruplarından birçok kadına eğitim veren girişimci Sema Doyran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ücretsiz çevrim içi derslerle yurt içi ve dışında binlerce kişiye ulaştı.

Eskişehir'de yaşayan ve "örSEMAşkla" adını verdiği atölyede farklı meslek gruplarından birçok kadına eğitim veren girişimci Sema Doyran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ücretsiz çevrim içi derslerle yurt içi ve dışında binlerce kişiye ulaştı.

Doyran'ın, öğretim görevlileri, sağlık çalışanları, ev kadınları, üniversite öğrencileri gibi farklı gruplardan kadınlara, modayı da takip ederek yaptığı çalışmalarını aktardığı ders videoları ilgi görüyor.

Eğitim sırasında zaman zaman kursiyerlerle sohbet eden Doyran, hem farklı coğrafyalardan katılımcılar arasında etkileşimi sağlıyor hem de dersleri eğlenceli hale getiriyor.

Sema Doyran, AA muhabirine, örgü derslerini çoğu zaman Zoom programından verdiğini söyledi.

Salgın döneminde kadınların hobi arayışına girdiğini belirten Doyran, "İnsanın kendisini iyi hissedeceği bir oyalanma yöntemi bulması gerekiyor. Önce kendi kursiyerlerim böyle bir eğitim programı istedi. Sonra bu grup büyüdü ve 15 ayda birebir çevrim içi anlatım yaptığım 5 bin kişilik bir aile haline geldi." dedi.

"Modayı takip edince gençler de çevrim içi eğitimlere ilgi gösterdi"

Doyran, "Meslekler farklı, ipler aynı" sloganıyla verdiği eğitimlerin sosyal mesafeli günlere ilaç gibi geldiğini vurguladı.

Online derslerde yaşadıklarına değinen Doyran, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde hiç sıkılmadık, hatta ben çok yoruldum diyebilirim. Özellikle son 17 günlük kapanma benim için çok verimli geçti. Çok güzel insanlarla tanıştım. Kanser hastası kadın kursiyerimin eşi bana 'Eşim sizinle zaman geçirdiği süre zarfında daha iyi' dedi. Bu benim için çok kıymetli. Üniversite öğrencisi gençlerin ilgisi de beni çok mutlu etti. Çünkü bizimle beraber örgü devri bitecek zannediyordum. Modayı takip edince gençler de çevrim içi eğitimlere ilgi gösterdi."

İtalya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Avustralya ve Mısır'dan da çok sayıda kişiye ulaştığını aktaran Doyran, Türkiye'den yurt dışına kargoyla yüzlerce yumak iplik gönderdiğini anlattı.

Canlı derslere eşiyle katılan erkeklerin de olduğuna işaret eden Doyran, "Kadına dokununca aslında bir aileye dokunuyorsunuz. Kadın mutlu olunca tüm aile mutlu oluyor. Bu zor zamanları verimli geçirdiğim için çok mutluyum. Tüm kadınların üretmek için harekete geçmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan anestezi uzmanı Ebru Konuk ise çocukluğundan bu yana örgüyü sevdiğini dile getirdi.

Doyran'ın derslerinden sosyal medyada dolaşırken haberdar olduğunu kaydeden Konuk, "Bazen ameliyathanede bile canlı dersleri arkadaşlarımla takip ediyoruz. Evde televizyonun karşısında örgü örmek keyifli bir aktivite haline geldi." diye konuştu.

Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi
Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi
Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi
Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi
Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi

Üniversite, Eskişehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kadın girişimci salgın sürecinde binlerce kişiye ekrandan örgü eğitimi verdi - Son Dakika


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