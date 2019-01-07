Kadın Girişimci Sayısı %78 Arttı

Ankara bünyesinde ortak akıl ve güç birliğinin önemine değinen Tombakoğlu, 3 dönem boyunca sürdürdüğü ASİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı süresince ekibi ile birlikte Kentsel Tasarım, Kadın ve Dijital Dönüşüm temalı 3 uluslararası zirve ve 1 uluslararası kültür festivali gerçekleştirdi. Girişimci kadınların daha çok olması gereken bir yerde olduğunu belirten Tombakoğlu: "Bence güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demek. Kadını devre dışı bırakan bir anlayışın başarı sağlamadığını görüyoruz. O yüzden, ATO böyle bir davet yaptığında ben de severek kabul ettim. Bundan sonra da elimden gelen desteği vereceğim." dedi.

Hayatın her alanında kadının yer alması gerektiğini belirten Tombakoğlu, kadın ve erkek arasında bir hiyerarşiden söz edilemeyeceğini söyledi. Kız çocuklarında okullaşma oranının son 13 yılda yüzde 91'den yüzde 99 seviyesine ulaştığına vurgu yapan Tombakoğlu, yükseköğretimde okullaşma oranının ise yüzde 10'dan yüzde 40'lara çıktığını belirtti. Türkiye'deki üniversitelerde kadın öğretim görevlisi sayısının yüzde 45 ile dünya ortalamasının üzerinde seyrettiğini belirten Tombakoğlu, kadın girişimci sayısının 10 yıl öncesine göre yüzde 78 arttığını da sözlerine ekledi.

BAŞKENTTEN 190 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

ASİAD Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu: "Memur kenti kimliğinden sıyrılan Ankara, yeni kimliği ile sanayi ve ticaretin merkezi haline geldi. Ankara, bugün 190 ülkeye ihracat yapabilen bir şehir. Kentin sağlık, fuar ve kongre turizmi gibi çok önemli potansiyelleri var. Başkentimizin sahip olduğu tüm potansiyellerini ön plana çıkartan projeler üretmeli, üretimi,ihracatımızı artırmalı, yerli ve milli markalarımıza sahip çıkarak güçlü bir Ankara için üzerimize düşeni yapmalıyız. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere Başkentte üretimin ve istihdamın artması, yani ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması adına bizlerde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları almaya hazırız. Şehrimizin inşa ve ihyasına katkı sunmak adına, istişare edip projelendireceğimiz üretim ve sanayi odaklı tüm çalışmalarda ASİAD olarak odamızın destekçisi olmaya da devam edeceğiz." dedi.